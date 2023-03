La restricción que Jey Mammon impuso para frenar los ataques por la denuncia en su contra

jey mammon comunicado.jpg

En las redes sociales, Jey se convirtió en tendencia. Twitter se llenó de mensajes de usuarios que opinaron sobre la acusación contra el reconocido humorista y figura de Telefe.

En su Instagram, en muchos de sus posteos empezaron a aparecer comentarios agresivos dirigidos al conductor. Por esa razón, el cómico decidió limitar quienes pueden escribir en su perfil.

La sorpresiva declaración de Roberto Piazza sobre Jey Mammon

En una nota con A la tarde (América TV), el diseñador Roberto Piazza sorprendió al dar su mirada sobre Jey Mammon, que quedó envuelto en un escándalo por la denuncia de Lucas Benvenuto, que fue pareja de él cuando era menor de edad.

"Es mi amigo y lo admiro como profesional. Lo conozco hace años, cuando nadie lo conocía. Y él ayudó mucho a mi causa (sufrió un abuso intrafamiliar). Eso no significa que haya cometido una cagada", afirmó el referente de la alta costura.

Piazza remarcó que es importante que la Justicia pueda tomar cartas en el asunto. "Que dejen que la Justicia actue y que los jueces sean inteligentes", añadió.

"¿Lo llamaste?", le preguntó el cronista. "Lo llamé hace unos días para felicitarlo por La Peña de Morfi. Ahora iba a llamarlo, pero seguramente no me va a atender. Le dejaré un mensaje. No debe estar pasando por un buen momento, obviamente", expresó el diseñador.

"¿Qué le dirías?", retrucó el notero, Matías Vázquez. "Primero, que lo lamento muchísimo, haya hecho o no hay hecho. Es mi amigo y no lo odio porque hizo eso", sentenció Piazza.

Después de escuchar al experto en moda, Débora D'Amato señaló cierta imprudencia en sus dichos. "Él habla de una cagada. Lo que relata Lucas no es una pavada, es un abuso", cerró.