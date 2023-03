La revelación de Marcos Ginocchio de Gran Hermano 2022 sobre su situación sentimental: "Fue muy loco porque..."

"Fue loco porque no la veía hace mucho. Habíamos terminado la relación dos meses antes de Gran Hermano. La relación no se terminó por Gran Hermano, se terminó por otros motivos", sostuvo.

Ginocchio mencionó que, en la casa, le dijo a su hermana, Valentina, que extrañaba a Juli. "Le comenté eso a mi hermana cuando entró y ella lo habló con Juli", precisó.

Al ser consultado sobre la posbilidad de una reconciliación, el ganador de GH fue cauto. "No hablamos todavía porque no tengo el teléfono y, por ahora, estoy con las notas y no tengo tiempo. Iremos viendo", remarcó.

Por último, Ginocchio habló de las dudas que instaló Julieta Poggio sobre la presencia de Juli en la gala. "Pasa que mi familia se lleva bien con la familia de ella. Nosotros cortamos, pero nos llevamos muy bien después de separarnos", sentenció.

MarcosGinocchio.jpg

La llamativa reacción de Julieta Poggio cuando se enteró que la novia de Marcos Ginocchio estuvo en la final de Gran Hermano 2022

El lunes, Santiago del Moro estuvo al frente de la final de Gran Hermano 2022. Marcos Ginocchio se consagró como el ganador del reality. En segundo lugar quedó Nacho Castañares y, en tercero, Julieta Poggio.

Después de la gala, Disney -como le decían en el casa- estuvo en el living de Cortá por Lozano, el programa de Verónica Lozano en Telefe. En la charla con la conductora, la modelo se enteró que la novia del salteño estuvo en el piso durante la definición final.

Embed

"No sabía de esto... En la casa dijo que tenía ex. No es lo mismo novia, que ex novia", advirtió Julieta. En el ciclo pasaron imágenes de la visita de Juli Illescas.

"Tengo una pregunta: ¿es la primera vez que aparece en la tribuna?", preguntó la ex GH. "Sí, fue la primera vez", le aclararon. "Que raro... justo en la final aparece en la tribuna", exclamó la invitada, poniendo en duda los verdaderos intereses de la joven con Marcos.