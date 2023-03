Emotivo final de Gran Hermano 2022: Marcos ganó y se despidió de la casa

Embed

"Muchas felicidades ganador!! Hoy sos el último en salir. ¿Sabes que me gustaría? Que apaguemos las luces de esta casa, que te hizo ganador", expresó Gran Hermano. "Claro que sí", respondió Marcos y, poco a poco, la luz se fue.

En el camino al estudio para encontrarse con Santiago del Moro, el salteño resumió sus sensaciones. "No lo puedo creer. No lo puedo creer. Para mi es un sueño y no puedo creer que sea real", sentenció.

marcos ganador gh.jpg

El llanto desconsolado de Alfa en la final de Gran Hermano 2022

Después de cinco meses, Santiago del Moro presentó la final de Gran Hermano 2022. Nacho Castañares y Marcos Ginocchio quedaron en la definición telefónica.

En el piso, una multitud aguardaba por ellos. Además, los ex participantes del reality también asistieron al estudio para alentarlos.

Agustín Guardis, juan Reverdito, Mora Jabornisky, La Cata, La Tora, Walter Alfa Santiago, Coti Romero, Alexis Quiroga, Tomás Holder, Martina Stewart Usher, Daniela Celis, Romina Uhrig, Thiago Medina, Camila Lattanzio, Ariel Ansaldo, Maxi Giudici y Juliana Díaz vivieron la definición en el piso.

Alfa se mostró muy movilizado por el cierre de un programa que marcó su vida para siempre. Santiago del Moro notó su emoción y le preguntó sus sensaciones.

"Me pasa todo. Es algo mágico esto que ustedes nos regalaron. Es un antes y un después en mi vida. No se puede contar con palabras lo que estoy viviendo", resumió el hombre de Tigre, sumamente conmovido.