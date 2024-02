La reveladora frase de Facundo Moyano sobre el supuesto romance con Susana Giménez

Embed

“Divino, yo estaba contenta en su momento, decía ‘qué linda pareja hacen’ cuando estaban haciendo que eran novios”, advirtió Carmen, esperando una confirmación o una desmentida de parte del invitado.

“Éramos amigos, siempre lo fuimos. Es una gran mujer Susana. Lo dije en el programa de Mirtha, para mí ella es la número uno”, reveló Facundo Moyano sobre su relación con la diva de los teléfonos.

Al finalizar, el referente del peronismo recordó que fue Moria quien le presentó a Susana. "Yo estaba cenando con un empresario, nos invitó a cenar a un restaurante y estaba Susana ahí. Cuando me estaba yendo, Moria me dice ‘Facundo, vení' y ahí me la presentó”, detalló.

El extravagante regalo de Barby Franco y Fernando Burlando para el cumpleaños de Susana Giménez

La diva de los teléfonos, Susana Giménez, celebró el lunes su cumpleaños número 80 con una espectacular fiesta en la chacra La Mary, en Punta del Este, Uruguay. Ahora, la conductora mostró algunos de los regalos que recibió a través de sus redes sociales.

La actriz, que se despidió de los escenarios con la obra Piel de Judas, publicó en sus historias de Instagram un video con el extravagante regalo que le hicieron Barby Franco y Fernando Burlando.

"Estos monos yo los deseaba desde hace muchos años. Cada vez que entraba, preguntaba si estaban en venta los monos", se la escucha a Susana en el video.

Acto seguido, la artista reveló que la influencer y el abogado le regalaron las estatuas de monos que ella tanto anhelaba tener. "¡¡Gracias!! Son divinos", escribió la actriz sobre el video.