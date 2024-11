La salud actual de Jorge Lanata: "Hablan de daño cerebral y es..."

En diálogo con Intrusos (América) Levinas dejó en claro que Jorge se encontraba mucho mejor y explicó: "La primera vez que lo vi estaba lúcido, luego se fue perdiendo en el tiempo y hablaba conmigo como si armáramos la revista. Lo conozco hace 42 años, tengo bastante información de cómo piensa, cómo es y cómo habla para evaluar si cuando estuve hablando con él estaba lúcido o no".

"Esa lucidez no significa que 10 minutos o media hora después puede tener problemas clínicos que surgen de varias cosas. Por un lado, es diabético. Tengo un amigo que es diabético y si pasa tiempo y no come algo empieza a decir tonterías. Eso no es el cerebro dañado sino que tiene que ver con la medicación", siguió.

A su vez, remarcó: "También tiene un problema de riñón, no está bien, funciona pero está medicado. Y eso podría hacer que tenga momento donde pueda delirar o confundirse. A eso le agregás que estuvo en una especie de coma inducido donde cualquier persona puede perder noción de espacio y de tiempo"

"Lo que hay que diferenciar, es que dos neurólogos me dijeron que si él puede mantener una conversación en tiempo y espacio, consciente, claro y responde vivazmente, no hay un daño cerebral que es irreversible, otra cosa es neuropatías que son por el estado clínico", contó.

En ese sentido, negó la existencia de un daño cerebral y afirmó: "Escuché que hablaban de eso, como que tenía un daño permanente y es una cosa absolutamente falsa. La cabeza de Jorge está bien".

Se define el traslado de Jorge Lanata a un nuevo centro para su rehabilitación

En los últimos días, el periodista Jorge Lanata tuvo una mejoría en su salud. Aunque continúa internado en el hospital Italiano, sus médicos comienzan a hablar de un traslado inminente a un centro de rehabilitación.

Según contaron en A la tarde (América TV), el conductor podría volver a la clínica Santa Catalina, donde ya estuvo internado anteriormente, o ir al Fleni de Escobar.

"Son horas decisivas para determinar el traslado de Jorge. Hoy hubo una junta médica entre director de Fleni Escobar, el médico de cabecera de él, los directores del italiano y la familia, Elba y sus hijas, Lola y Bárbara", detalló el periodista Damián Rojo.

El integrante de A la tarde precisó que mañana habrá un segundo encuentro entre los profesionales y los familiares de Lanata. "Mañana va a pasar lo mismo, pero con las autoridades de Santa Catalina", añadió.

En un principio, Elba se inclinaba por Santa Catalina como el lugar preferido para que el conductor siga con su rehabilitación. Sin embargo, las cosas cambiaron, y todo parece indicar que Fleni sería el destino en esta oportunidad.