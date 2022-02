La segunda salida del año de Mirtha Legrand

Perdidamente se trata de una de las puestas teatrales del director José María Muscari, que cuenta con Leonor Benedetto, Karina K, Julieta Ortega, Ana María Picchio y Patricia Sosa sobre las tablas, que habla sobre la inteligencia: Una Jueza de la Nación siente que su mente no funciona muy bien últimamente, por eso decide juntar a las mujeres más importantes de su vida para solicitarles su ayuda.

Perdidamente.jpeg Perdidamente, la obra que marcó la segunda salida de este 2022 de Mirtha Legrand.

Con sus casi 95 años la diva de los almuerzos retomó de esta manera su agenda de actividades, lo que la acerca de alguna manera a su posible vuelta concreta a la televisión este 2022, tras dos largos años en los que debido a la pandemia de coronavirus debió dejar sus almuerzos y cenas televisivas en manos de su nieta Juana Viale, salvo un par de apariciones puntuales.

RS Fotos.

Mirtha Legrand se quebró en su vuelta a la televisión

Mirtha Legrand regresó a su programa por El Trece, La noche de Mirtha, en diciembre pasado luego de varios meses sin estar al aire por la pandemia y se emocionó al ver un video con imágenes de su extensa carrera. La mesa contó con las presencias de Juana Viale, Darío Barassi, Ricardo Darín, Diego Torres y Jey Mammon.

“Gracias, gracias, de verdad. Me parece mentira todo lo que he vivido. Las cosas buenas, las cosas malas. Pero nunca bajé la guardia”, dijo la diva en medio de una profunda emoción.

mirtha legrand 3.jpg Mirtha Legrand en La noche de Mirtha, en diciembre de 2021 tras varios meses de ausencia televisiva. ¿El 2022 marcará su regreso concreto a la pantalla chica?

Apenas presentó el video la conductora ya adelantaba que iba a llorar y luego de ver las distintas imágenes de su carrera expresó: “Qué lindo, me han hecho este homenaje. Yo después de esto me retiro, chicos. ¿Vos lo habías visto, Juana? Muy lindo, muy cariñoso”.

“Estos dos años que no trabajé, estuve 300 días sin salir. Hace mal a mi cabeza, a mi físico. Ya lo conté varias veces. Estaba tan desesperada, que llamé a un neurólogo muy famoso. Y le dije que quería volver a ser la de antes. Me miró y me dijo que trabaje. Y aquí estoy”, remarcó Mirtha Legrand muy conmovida.