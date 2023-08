La sensual foto en topless de Coti Romero en respuesta al osado posteo de El Conejo

el conejo.jpg

Coti, no se quedó atrás, e hizo lo mismo. La correntina, a través de sus historias de Instagram, subió un collage de fotos en la que se muestra en topless con una tanga blanca.

coti romero ig.jpg

La ex Gran Hermano no transita un momento fácil. Hace unos días había estado en el piso de Intrusos, América TV, y había dado detalles del mal momento que atraviesa, quebrándose en varios pasajes de su relato. La joven enfrenta una difícil situación emocional y está con asistencia psicológica. ¡Fuerza, Coti!

Lourdes Sánchez vivió un incómodo momento con Coti Romero en la foto del Bailando 2023

No es la primera vez que Lourdes Sánchez tiene un encontronazo con la ex Gran Hermano Coti Romero. La guerra entre correntinas viene desde hace rato y en la noche del martes, que se realizó la foto oficial del Bailando 2023 de Marcelo Tinelli, en el Hipódromo de Palermo, se volvieron a cruzar y la bailarina vivió un incómodo momento.

Lourdes habló este miércoles en el programa de radio Por si las moscas y contó el extraño momento que tuvo con la ex de 'El Conejo'."A mí me pasó que a mucha gente no conocía. Pero en un momento vino Romina (Uhrig) y me contó una situación que tuvo con Coti de Gran Hermano y le dije 'mirá, no te calientes, recién empieza, disfrutalo'", dijo.

Coti Romero con logo.png

"Igual a mí me pasó también que tuve una situación rara con Coti, pero me chupa un hu.... Lo conozco a su bailarín y lo saludo. Estaba Coti al lado, la agarro de los hombros y la saludo, pero no me miró a la cara. No me dio vuelta la cara pero fue raro. Le dije 'bol... te estoy saludando', y me fui, ya está", reveló la mujer del Chato Prada.

En otra parte de la entrevista, la bailarina opinó sobre si creía quealguien tiene coronita en esta edición del certamen de baile y reveló: "Si es por la producción todos igual. Ayer a algunos nos dejaban ir con autos, pero no a todos".