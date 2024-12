La sensual producción de fotos de China Suárez en la casa de Mauro Icardi que hizo estallar las redes

China Suárez - IG en la casa de Mauro Icardi.jpg

Ocurre que en la noche de este viernes, la ex Casi Ángeles subió una serie de fotografías a su cuenta de Instagram muy sonriente junto a un sillón y los usuarios inmediatamente reconocieron el lugar: la casa de Mauro Icardi a la que se mudó después de que Wanda lo dejase en la calle.

China Suárez 2.jpg

Fiel a su costumbre de generar intriga, la China se limitó a acompañar el posteo con un corazón flechado para expresar su actual estado.

China Suárez 1.jpg

Pero sus seguidores no tardaron en sacar conclusiones y dejarle comentarios del tipo "La amo es el mismo departamento donde posteó Icardi con las hijas armando el arbolito", "Estoy alucinando o el porcelanato es el misma de la casa de Icardi jajaj", “Espero que tu fotógrafo sea Icardi” o “Icardi cambió el twingo por una Ferrari hermosa diosa !!!”.

China Suárez 4.jpg

El contundente gesto de Rufina Cabré sobre el romance de su mamá, la China Suárez, con Mauro Icardi

Después de que desde diferentes programas dedicados al mundo del espectáculo asegurasen que Mauro Icardi pasó la Nochebuena en casa de la China Suárez, cada uno con sus respectivos hijos, de manera que el romance entre ambos avanzaría a paso firme a pesar del extremo perfil bajo, por estas horas salió a la luz un contundente gesto de Rufina Cabré hacia el ex de Wanda Nara.

Si bien tanto Icardi como Suárez no se siguen en Instagram, al menos desde sus cuentas oficiales y verificadas, lo cierto es que la pequeña Rufina -fruto de la relación de la actriz con Nicolás Cabré- sí comenzó a seguir a Mauro.

Rufina Cabré sigue a Mauro Icardi en IG.jpeg

Este gesto claramente es toda una confirmación sobre la aprobación de la nena hacia el romance de su mamá con el ex de Wanda Nara, que por el momento no le ha devuelto el gesto probablemente para no exponerla.

Asimismo, por estas horas Mauro y la China fueron vistos comprando hamburguesas desde su automóvil en una de las populares hamburgueserías de Nordelta, lo que se suma como una prueba más de que la relación va tan en serio como la de Wanda y L-Gante.