Thelma Fardin y su emotivo mensaje de apoyo a Calu Rivero tras el fallo contra Juan Darthés

Así las cosas, Thelma Fardin, quien se animó a denunciar a su compañero de Patito Feo en 2018 también por abuso sexual, le dedicó un sentido mensaje a Calu, quien con su testimonio le dio la valentía necesaria para visibilizar su caso.

“Esta mujer me hizo tomar el coraje para hablar. Ver que nuestro abusador, después de lo que le hizo, encima la denunciaba a ella, me desesperó. Ver que los medios no explicaban la situación y la menospreciaban me indignaba”, expresó Thelma sobre su colega.

Al tiempo que también se remarcó su alegría por los avances en el caso. “Ahora que la justicia brasileña lo condenó y la justicia argentina falla a favor de esta valiente, aunque el mundo sigue siendo injusto con muchas, es un día para sentir que esta lucha valió y vale la pena. Gracias para siempre, Calu Rivero, por inspirar a tantas. Te quiero”, concluyó completamente movilizada.

Thelma Fardin confesó el impacto negativo que tuvo su denuncia pública contra Juan Darthés: "Me restó..."

En el streaming de Ángel de Brito, la actriz Thelma Fardin habló del impacto negativo que tuvo su denuncia contra Juan Darthés por abuso sexual.

“¿Te llaman? ¿Es difícil entrar en el mundo de las plataformas? Porque es como que siempre yo veo a los mismos más o menos en las películas, en las series”, le preguntó De Brito.

Thelma le respondió sin vueltas: “Yo creo que son etapas de todos, como hay momentos en los que estás más de moda y otros que no. Bueno, yo justo en el medio de mi carrera tuve una situación muy compleja, entonces también se vio atravesado por eso. Lo sé por amigos productores que me han contado".

“¿Sentís que te restó contar eso?”, le consultó una de las panelistas del programa Ángel Responde en Bondi. “Sé que me restó contar eso, ya no es una sensación”, aseguró la artista.

“Creo que por eso también a mí me surge esta necesidad de producir y de pensar que la profesión no es solamente… siempre lo tuve porque incluso cuando era más piba, antes de mi denuncia, siempre tuve esa cosa de hacer”, agregó.

Y admitió sobre las consecuencias de haber hecho pública la denuncia años atrás: “Sé que me coartó los laburos porque es un tema delicado, polémico, despierta amores y odios”.