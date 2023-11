La sorprendente reacción de la hermana de Jimena Barón al enterarse de su embarazo: "No sabía qué hacer"

Y agregó: “Le pareció la peor noticia del mundo. Yo no sabía que hacer pero recuerdo terminé consolándola”.

“Es entendible porque nos llevamos nueve años y siempre fue mi muñeca/hija. Y repito, es de piscis”, argumentó la cantante de La cobra sobre su hermana Isabel.

jimena baron ig.jpg

Los sorprendentes gastos que hizo Jimena Barón con el dinero de Daniel Osvaldo: "Me arrepiento"

Jimena Barón estuvo muchos años en pareja con el futbolista Daniel Osvaldo con quien tuvo a su hijo Momo. La actriz, en pleno romance, dejó su carrera y se instaló con él en Europa. Ahora, y después de tres años de haberse separado definitivamente, la cantante contó en qué se gastaba el dinero de Osvaldo y sorprendió a todos sus seguidores.

“Viví con mucha culpa el dinero porque no era mío, yo nunca sentí que era mío me daba culpa. Por ahí él me decía ‘agarrá, comprate, llevá’, no, no no. Iba a Zara a Soldi, al outlet de Zara al H&M, Bershka, fui una botinera tan rancia, me daba cosa, me arrepiento, me arrepiento ¿Por qué Jimena? ¿Por qué?”, contó en Instagram.

Y reflexionó: “Moraleja: acepten chicas, si no tienen maridos chorros que están ahí y pelotudean con la guita de todos los argentinos acepten todo no sean bolu… ‘No no hace falta’, ‘ay no para qué vas a gastar’ ¡Gastá! ¡Qué gasten!”.

Barón y Osvaldo se conocieron en 2012 y al año siguiente la cantante se mudó a Italia, donde él jugaba, para vivir con él. Dos años después nació su hijo Momo.