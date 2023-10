La angustia y furia de Jimena Barón por tener que mudarse de urgencia: “No soy millonaria”

Así, tras remarcar que no es millonaria admitió sentirse una privilegiada y volvió a preguntarse, y preguntar a sus 6 millones de seguidores, angustiada "¿Quién está contento y puede decir que las cosas están bien? ¿Quién puede ser fanático de alguien con como están las cosas si saliste a la calle?”.

Jimena Barón 1.jpg

Y si bien reconoció que podrá pagar ese monto, explicó que no le resulta nada sencillo por las obligaciones que pesan sobre sus espaldas. “Estoy sola con mi hijo, le pago la obra social a mi vieja, la tengo a Mari”, enumeró molesta con el presente de la Argentina.

Asimismo, acto seguido aprovechó para hacer hacer un análisis crítico del momento que atraviesa el país. “Pesa mi vida todos los meses pero voy a poder. Hay gente que se caga de hambre como el taxista que labura todo el día y tiene la heladera vacía. Trato de ser respetuosa y entender. Lo más raro de todo es que haya fanáticos”, lanzó directa y in filtro.

Por último, ya sobre el final le habló directa a los haters para aclararles: “No hace falta que me digan qué pienso de las mujeres porque fui de las primeras que militó. Pero no hay nada que festejar”.

Jimena Barón cumplió el sueño de su vida y mostró el video de la emocionante reacción con su hijo Momo

Jimena Barón pasa un gran momento profesional y también en lo sentimental junto a su novio Matías Palleiro. En medio de este gran presente, la cantante sumó otro motivo y muy importante para celebrar a comienzos de octubre.

Desde las redes sociales, Jimena compartió su emoción al contar que pudo comprar su casa con mucho esfuerzo después de tantos años de trabajo.

jimena baron casa 1.jpg

La artista mostró un video en el que le daba la gran noticia a su hijo Morrison, Momo, y los dos se fundían en un eterno abrazo y llanto de felicidad.

"Me preguntan a veces que me falta, y la verdad es no me falta nada, pero les he compartido cuál era mi sueño", comenzó Jimena Barón su posteo. "Trabajo desde los 9 años, la mayoría ya lo sabe, pero me tocó un vida con algunos obstáculos y costó un poco más", continuó muy emocionada.

jimena baron casa 2.jpg

Y remarcó: "Estoy en un momento de la vida precioso, no perfecto porque eso entendí que no existe, pero precioso. Se siente como una revancha a muchas ilusiones que ya estaban grises". "Les comparto tal vez mi mayor logro después de ser la mamá de Momo. Bienvenidas las pijamadas, los asados, las navidades en casa, y quién sabe qué más. Para mí que todo. Yo siento que se viene todo", cerró pura emoción.