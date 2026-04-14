La sorpresiva confesión de Lola de Gran Hermano sobre su relación con Manuel: "Pensé en..."

"Me faltó hacer estrategias", reconoció sobre el juego en sí. Luego el conductor le marcó cuando Manuel Ibero se quebró ante su eliminación y ahí la joven explicó: “Lo vi y me partió verlo así. Me pasó que en este versus, a diferencia del primero que tuve, no se me cayó una lágrima. En este dije ‘que sea lo que tenga que ser’. Los vi a Lolo y a Manu así llorando y obviamente quería abrazarlos más. De hecho, siento que les di un abrazo bastante pedorro y no sé cuándo los voy a volver a ver”.

Luego, Lola se sinceró sobre lo que siente realmente por Manu y aclaró que ella solo está enamorada de su novio: "Siempre pensé en mi novio, hablaba mucho de él y me encantaría seguir con él. Los sentimientos ahí son muy fuertes y no llegué a sentir nada por Manu y no estaría con él. Si mi novio me corta porque me dice que no le gustó un cara.. lo que hice con Manu, yo sé que no estaría con él tampoco. Me gusta mi novio, no me gusta nadie".

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Qué le dijo al oído Manuel a Lola tras su eliminación de Gran Hermano

La eliminación de Lola Tomaszeuski de la casa de Gran Hermano Generación Dorada dejó a Manuel Ibero completamente desbordado y angustiado.

Entre lágrimas, el joven de Zárate le dijo algo breve pero fuerte al oído en medio del abrazo final antes de salir por la puerta. Fue ahí que se dio un intercambio breve pero muy significativo entre ambos.

Lola Tomaszeuski, buscando calmarlo, le dijo “Tranqui”, a lo que Manuel Ibero respondió sin dudar “Te quiero”. Ella replicó “Yo más”, y él insistió, visiblemente afectado: “Te quiero. Te quiero mucho”.

Antes de separarse, la influencer cerró ese momento íntimo con un “Te voy a extrañar. Tranqui”, dejando en claro la conexión que los unía en el reality desde un principio.

A segundos de cruzar la puerta, Lola también se tomó un instante para dirigirse al resto de sus compañeros. Conmovida, pero firme y serena, dejó un mensaje cargado de gratitud para el grupo: “Sigan dándolo todo. Fue un gusto conocerlos a todos. Me llevo esta experiencia en el corazón. Voy a dar todo para volver”.