La foto de Facundo Arana y María Susini que desató rumores de reconciliación: "Estuvieron..."

“Estuvieron tomando un cafecito en Nordelta, meta charla muy sonrientes. ¿Hay reconciliación confirmada?”, escribió con picardía la instagramer, abriendo el juego a la interpretación de sus seguidores.

A partir de ese posteo, las redes sociales estallaron con comentarios y teorías. Muchos usuarios no dudaron en manifestar su deseo de ver nuevamente juntos a Arana y Susini, apostando a una segunda oportunidad que recomponga el vínculo familiar.

Por ahora, ni el actor ni la modelo salieron a dar precisiones al respecto, pero lo cierto es que cada gesto compartido entre ambos no hace más que reavivar la ilusión de quienes siguen de cerca su historia. ¿Se trata solo de un encuentro casual o hay algo más detrás de estas imágenes? El interrogante quedó instalado.

IG Gossipeame - reconciliación Facundo Arana y María Susini

Cómo fue la historia de amor entre Facundo Arana y María Susini

La historia de amor entre Facundo Arana y María Susini tuvo todos los condimentos de una novela: intensidad, gestos inolvidables y una conexión que, desde el primer momento, pareció marcada a fuego. Comenzó en 2007 y se extendió durante casi 19 años, hasta que a principios de 2026 decidieron ponerle punto final aunque por estas horas ya suena con fuerza una posible reconcilación.

Todo arrancó en un contexto tan cotidiano como revelador: un asado entre amigos. Él venía de separarse de Isabel Macedo y, según le habían adelantado, esa noche conocería “al amor de su vida”. María llegó tarde, con la mano lastimada tras una caída mientras patinaba. Fue entonces cuando Arana la ayudó a quitarse las astillas y, en medio de esa escena, ocurrió el flechazo. Más tarde recordaría ese instante como algo único: “como un rayo”.

Ese mismo encuentro marcó el tono de lo que vendría. Sin vueltas, Facundo le hizo una confesión que dejó en claro la intensidad del vínculo desde el minuto cero: quería compartir su vida con ella, formar una familia y “morir a su lado”. Lejos de asustarse, Susini respondió con naturalidad y firmeza: estaba dispuesta a construir ese proyecto juntos.

La primera cita no fue menos impactante: eligieron hacer un salto en paracaídas, una experiencia que reflejó a la perfección la química entre ambos y esa mezcla de adrenalina y complicidad que los caracterizó desde el inicio.

Facundo Arana y María Susini - casamiento

La relación avanzó a paso firme. Poco tiempo después se mudaron juntos y comenzaron a formar la familia que habían imaginado desde el principio. En mayo de 2008 nació India y, al año siguiente, en octubre de 2009, llegaron los mellizos Yaco y Moro. Instalados en Tigre, eligieron llevar una vida reservada, lejos de la exposición constante, con el foco puesto en la crianza de sus hijos.

Uno de los momentos más emblemáticos de su historia fue, sin dudas, la propuesta de casamiento. Arana había planeado hacerlo en el Monte Everest, durante una expedición solidaria. Sin embargo, un problema de salud —un pre-edema cerebro-pulmonar— lo obligó a descender. María no dudó: viajó de urgencia a Nepal y, tras su recuperación, lograron subir juntos a la cima. Fue allí donde él le propuso compartir la vida para siempre.

Finalmente, el 20 de diciembre de 2012 se casaron en una ceremonia íntima, acompañados solo por sus hijos, y luego celebraron con su círculo cercano en su casa de Tigre.

Con el paso del tiempo, comenzaron a surgir rumores de crisis a mediados de 2025, que en su momento fueron desmentidos. Sin embargo, a comienzos de 2026 llegó la confirmación: habían decidido separarse tras casi dos décadas juntos. Pero ahora muchos son los indicios de que María y Facundo estarían apostando nuevamente a recomponer el vínculo.