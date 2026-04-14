Fer Dente y Pablo Turturiello se separaron: los fuertes motivos

fer dente y pablo separados

Por qué Fernando Dente se fue de Olga

La salida de Fer Dente de Olga quedó confirmada después de que Ángel de Brito lo revelara en Ángel Responde, su ciclo en Bondi Live. El conductor decidió dar un paso al costado en el streaming y la noticia rápidamente se instaló entre los seguidores.

El anuncio tomó por sorpresa a la audiencia, ya que Dente se había convertido en uno de los nombres más fuertes de la señal durante el último año, consolidando su lugar en la programación.

De Brito explicó que la decisión está directamente relacionada con la exigente agenda artística que atraviesa el actor. En su programa, contó: “Fer me dijo que va a dejar Olga porque tiene muchos compromisos en el teatro. Está todo bien con Olga, pero estrena Company y Hairspray, donde va a estar Damián Betular y él es director, bajo producción de Olga”.

Con esas palabras, dejó en claro que no hay conflictos internos ni diferencias con el canal. El propio Ángel sumó otro detalle clave: “No tiene ningún problema con Olga, el tema es que no resiste el horario de las 6 de la mañana”.

Mientras se prepara para dos estrenos de gran envergadura y asume nuevas responsabilidades como director, Fer Dente eligió cerrar su etapa en el streaming matutino. Su salida marca el fin de un ciclo y abre un capítulo centrado en su carrera teatral, un terreno donde sigue afirmándose como una de las figuras más destacadas del momento.