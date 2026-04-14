Fer Dente y Pablo Turturiello se separaron: los fuertes motivos
En Bondi Live, Ángel de Brito reveló que los actores Fer Dente y Pablo Turturiello se separaron. Los motivos.
14 abr 2026, 14:35
Después de casi dos años juntos, Fer Dente y Pablo Turturiello decidieron poner punto final a su relación. La noticia no sorprendió del todo, ya que desde hacía semanas circulaban rumores en redes sociales: la pareja había dejado de compartir contenido en común, algo que sus seguidores detectaron rápidamente.
Los actores solían mostrar fragmentos de su vida cotidiana, por lo que la ausencia de publicaciones conjuntas encendió las sospechas. Ahora, la confirmación llegó de la mano de Ángel de Brito en Bondi Live. El periodista no dudó en dar detalles: "Están separados. Uno está acá, otro en el Uruguay, no se ven... la vida. Deberían contarlo ellos que tanto quieren a su público y son dos seres de luz".
La relación entre Fernando y el uruguayo Pablo nació en el ámbito laboral. Se conocieron durante el musical Heathers, pero fue en los ensayos de Rent, en 2023, cuando la conexión se transformó en algo más profundo. Lo que comenzó como una amistad terminó convirtiéndose en pareja, y para mediados de 2024 ya compartían su historia públicamente.
En distintas entrevistas, ambos habían manifestado su deseo de formar una familia y tener un hijo, aunque reconocían que primero debían cumplir ciertos objetivos personales y profesionales. Sin embargo, la distancia terminó jugando un papel determinante: los viajes y compromisos hicieron que se perdieran esos momentos de cercanía que antes disfrutaban.
Por qué Fernando Dente se fue de Olga
La salida de Fer Dente de Olga quedó confirmada después de que Ángel de Brito lo revelara en Ángel Responde, su ciclo en Bondi Live. El conductor decidió dar un paso al costado en el streaming y la noticia rápidamente se instaló entre los seguidores.
El anuncio tomó por sorpresa a la audiencia, ya que Dente se había convertido en uno de los nombres más fuertes de la señal durante el último año, consolidando su lugar en la programación.
De Brito explicó que la decisión está directamente relacionada con la exigente agenda artística que atraviesa el actor. En su programa, contó: “Fer me dijo que va a dejar Olga porque tiene muchos compromisos en el teatro. Está todo bien con Olga, pero estrena Company y Hairspray, donde va a estar Damián Betular y él es director, bajo producción de Olga”.
Con esas palabras, dejó en claro que no hay conflictos internos ni diferencias con el canal. El propio Ángel sumó otro detalle clave: “No tiene ningún problema con Olga, el tema es que no resiste el horario de las 6 de la mañana”.
Mientras se prepara para dos estrenos de gran envergadura y asume nuevas responsabilidades como director, Fer Dente eligió cerrar su etapa en el streaming matutino. Su salida marca el fin de un ciclo y abre un capítulo centrado en su carrera teatral, un terreno donde sigue afirmándose como una de las figuras más destacadas del momento.