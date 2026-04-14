Se destapó los tremendos motivos de por qué Mica Viciconte no soporta a Vicky Xipolitakis en Ariel en su salsa

"No la detesta, no hay onda, son compañeras de trabajo. ¿Ellas están obligadas a ser amigas?", comentó el periodista. Y la conductora marcó al respecto: "Antes que llegue Vicky al programa ella (por Mica) ya no le gustaba. Festejaron los programas, Vicky subió una foto y la cortó a Mica, esto no está bien".

"Mica llega al trabajo temprano, hace todo bien y cuando termina se va corriendo porque va al gimnasio y sino le cierra. Ella no es careta y no va a cambiar su personalidad y forma de ser", destacó Peralta sobre la ex Combate.

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Nicolás Peralta destapó datos reveladores sobre la feroz interna entre Vicky Xipotakis y Mica Viciconte

Nicolás Peralta remarcó varios episodios que sucedieron entre Vicky Xipotakis y Mica Viciconte y que fueron desgastando el vínculo laboral entre las dos.

"Cuando estaba yo y termina el programa nos hacen poner atrás de Ariel para saludar. Desde el primer día que llegó Vicky no solamente la choca y se paró atrás de Ariel", recordó de su paso por el programa de Telefe durante 4 años.

"Mica tiene tanta seguridad que eso no le afecta, pensó que era un chiste de un día pero desde hace dos meses hace lo mismo y no se va a quejar", continuó firme.

"¿Cómo podes bancar a alguien que de repente vos te enterás por terceros que llama a los productores y les pide sentarse en tu lugar? ¿Cómo podés bancar a alguien que nadie sabe de un escándalo y llama y cuenta un escándalo de Mica en la tele que no era tal? ¿Cómo podes bancar a alguien que monta un show para afuera? Esto me hago cargo porque lo digo yo, no Mica Viciconte", lanzó sin vueltas el panelista sobre los motivos por lo que Mica Viciconte no soporta a Vicky Xipolitakis.

Y cerró cuestionando la filtración de esa escandalosa interna a los medios y en defensa de Mica Viciconte: "¿Cómo bancas a alguien que te pasa por arriba, que pide tu lugar? Hay un montón de situaciones pero eso nunca hubiese salido a la luz si Vicky no lo contaba".