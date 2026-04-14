Gran Hermano: el mensaje al oído de Manuel a Lola tras su eliminación que nadie esperaba

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Lejos de quedarse ahí, reforzó su postura con una reflexión final sobre su paso por el programa: “Jueguen y vivan esta experiencia al máximo. Sean ustedes mismos. Yo me voy contenta porque fui yo. Jugué como pude. Me voy súper contenta afuera porque ahí está la gente que me quiere”, expresó, orgullosa de su recorrido.

Dentro de la casa, la ausencia se hizo sentir de inmediato. Manuel Ibero, completamente quebrado, no lograba recomponerse tras la salida de su compañera. En diálogo con Santiago del Moro, y aún atravesado por la angustia, resumió lo que sentía con una frase contundente: “Se fue mi mejor amiga”.

Si bien Lola Tomaszeuski está en pareja fuera del reality, lo cierto es que su cercanía con Manuel Ibero no pasó inadvertida. Los gestos de complicidad, el afecto constante y algunos momentos de celos despertaron comentarios tanto dentro como fuera de la casa, alimentando versiones que los vincularon más allá de la amistad.

Manu despide a Lola - captura GH

Por qué la eliminación de Lola de Gran Hermano dejó la casa partida a la mitad

La gala de eliminación de este lunes en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) se vivió con una intensidad absoluta y dejó un combo de tensión, emociones al límite y definiciones clave dentro de la casa.

En esta oportunidad, la placa estuvo conformada por Brian Sarmiento, Jessica “La Maciel” y Lola Tomaszeusky, tres jugadores que llegaron a la instancia decisiva tras una semana cargada de estrategia. La primera en quedar fuera de peligro fue La Maciel, quien reunió el 26,9% de los votos negativos y respiró aliviada al escuchar el veredicto.

Fiel a su estilo, celebró sin filtros y agradeció el respaldo del público: “Muchas a gracias a la gente que sabe que estoy dándolo todo. Me estoy divirtiendo mucho y lo voy a seguir haciendo. Soy súper feliz de estar en esta casa”. Pero no se quedó ahí y lanzó una frase que no pasó desapercibida al hablar de su pareja, asegurando que debía “estar afilando la nutria” mientras la esperaba afuera, comentario que rápidamente encendió repercusiones.

Con su continuidad asegurada, toda la tensión se trasladó al esperado cara a cara entre Brian Sarmiento y Lola Tomaszeusky, quienes quedaron enfrentados en un mano a mano determinante. Ambos ingresaron al confesionario para defender su permanencia, mientras que dentro de la casa los participantes dejaron en claro sus posturas sobre quién debía seguir en competencia.

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Finalmente, llegó el momento más esperado de la noche. Santiago del Moro tomó el sobre entregado por la escribana y anunció el resultado que definiría el rumbo del juego: Lola Tomaszeusky se convirtió en la nueva eliminada de la séptima semana, tras perder el versus frente a Brian Sarmiento.

Antes de abandonar la casa, la joven se tomó unos segundos para despedirse de sus compañeros con un mensaje cargado de emoción: “Antes de irme quiero decirles algo. Sigan dándolo todo, fue un gusto conocerlos a todos y obvio que voy a dar todo para volver”.

Su salida tuvo un impacto inmediato, especialmente en Manuel Ibero, con quien había construido un vínculo muy cercano. Visiblemente afectado, no pudo contener el llanto y fue contenido por Nazareno Pompei, en una de las escenas más sensibles de la noche.

En la vereda opuesta, Brian Sarmiento explotó de felicidad al confirmar su continuidad, celebrando con saltos y gritos, reflejando el contraste absoluto de emociones que dejó una gala que quedará entre las más intensas del reality.