Se conocieron las primeras imágenes de "Yo, Narciso", la nueva película de Adrián Suar y Natalia Oreiro

Adrián Suar

De qué trata “Yo, Narciso”, la nueva película de Suar y Oreiro

Rocío Flores (Natalia Oreiro), una profesora universitaria de sociología, está escribiendo un libro sobre el narcisismo contemporáneo. Para profundizar en su investigación, decide analizar el fenómeno desde adentro y elige como objeto de estudio a Máximo Rey (Adrián Suar), un carismático cirujano plástico.

Bajo una identidad falsa, Rocío se hace pasar por una paciente interesada en un retoque estético para observarlo sin ser descubierta. Sin embargo, lo que comienza como un experimento académico se transforma rápidamente en una serie de encuentros donde él despliega todo su encanto.

Mientras Rocío intenta mantener la distancia, inventando excusas cada vez más absurdas, la situación se complica cuando Máximo se enamora de ella y el plan se descontrola. ¿Podrá Rocío terminar su investigación sin caer en su propio juego?