Polémica en Gran Hermano: aseguran que Solange vio a su hija antes de viajar y rompió el aislamiento

El momento más fuerte llegó cuando el Big le preguntó a Sol si creía que alguien la iba a extrañar dentro de la casa. Lejos de esquivar la respuesta, Solange fue contundente: “Acá quedaron todos chochos. Pero no porque voy a vivir la experiencia, quieren que me vaya. La verdad que no soy muy querida acá, Gran Hermano. Creo que el único que me quiere acá sos vos. Y espero".

Lo cierto es que este lunes, tras su salida de la casa más famosa y antes de viajar, trascendió que Solange habría visto a su hija y de esta manera habría roto el aislamiento.

Fue el periodista Fede Flowers quien dio esta información bomba en sus redes: "Salange vio a su hija en el hotel. Rompió el aislamiento" Y luego en el programa radial donde trabaja, añadió: "Solange exigió varias cosas para ir allá, entre ellas ver a su hija. Ella se quiso ir como cuatro veces ya de la casa porque extraña a su hija. Ella está ahora en Olivos donde está haciendo la previa antes de irse a La Casa de los Famosos, y vio a su hija. Rompió el aislamiento. Lo raro que todavía no se fue a México. El martes recién viajará".