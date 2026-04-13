Polémica en Gran Hermano: aseguran que Solange vio a su hija antes de viajar y rompió el aislamiento
La participante se despidió anoche de sus compañeros de Gran Hermano antes de viajar a México para sumarse a La Casa de los Famosos. Pero ahora aseguran que rompió el aislamiento. Los detalles.
13 abr 2026, 13:36
Polémica en Gran Hermano: aseguran que Solange vio a su hija y rompió el aislamiento
Solange Abraham vivió este domingo un momento clave en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) y se despidió del reality con un explosivo sincericidio antes de partir rumbo a La Casa de los Famosos en México.
Antes, la participante ingresó al confesionario para hablar con el Big en la previa de su salida y no ocultó su emoción por esta nueva oportunidad internacional. “Hola, Gran Hermano. No sabés cómo me late el corazón. Hacía mucho no me sentía así... Estoy con la adrenalina a mil”, expresó, visiblemente movilizada.
Agradecida, Sol remarcó lo importante que es esta experiencia en su carrera: “Para mí es re importante estar por segunda vez en tu casa y ahora ir a representar ahí en México. Estoy recontra feliz”.
Fiel a su estilo frontal, también adelantó parte de su estrategia de juego antes de cruzar de reality: “Tengo pensado entrar y llevarme bien con todos. Y después, antes de irme, tirarle algunas bombitas. Seguramente van a ser muchas mentiras para dejarlos nerviosos y después me voy tranquila”.
El momento más fuerte llegó cuando el Big le preguntó a Sol si creía que alguien la iba a extrañar dentro de la casa. Lejos de esquivar la respuesta, Solange fue contundente: “Acá quedaron todos chochos. Pero no porque voy a vivir la experiencia, quieren que me vaya. La verdad que no soy muy querida acá, Gran Hermano. Creo que el único que me quiere acá sos vos. Y espero".
Lo cierto es que este lunes, tras su salida de la casa más famosa y antes de viajar, trascendió que Solange habría visto a su hija y de esta manera habría roto el aislamiento.
Fue el periodista Fede Flowers quien dio esta información bomba en sus redes: "Salange vio a su hija en el hotel. Rompió el aislamiento" Y luego en el programa radial donde trabaja, añadió: "Solange exigió varias cosas para ir allá, entre ellas ver a su hija. Ella se quiso ir como cuatro veces ya de la casa porque extraña a su hija. Ella está ahora en Olivos donde está haciendo la previa antes de irse a La Casa de los Famosos, y vio a su hija. Rompió el aislamiento. Lo raro que todavía no se fue a México. El martes recién viajará".