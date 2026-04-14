Vicky Xipolitakis enfrentó las duras versiones de tensión con Mica Viciconte: "No hay..."

"Nada que ver, tampoco tengo nada para opinar", precisó primero la Griega. Y luego dejó en claro sobre su presente en el ciclo que conduce Palacios: "Estoy feliz con el programa que nos va bárbaro y me quedo con las hermosas palabras de la producción y Telefe por mi participación y el lugar donde que me dan".

En cuanto a los trascendidos de pelea con Mica Viciconte, Xipolitakis fue tajante en su respuesta: "No hay ningún problema", aseguró con firmeza.

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Qué pasó entre Vicky Xipolitakis y Mica Viciconte que desató las versiones de conflicto

Nicolás Peralta remarcó al aire en SQP (América Tv) varios aspectos que habrían sucedido entre Vicky Xipotakis y Mica Viciconte y que fueron desgastando el vínculo laboral entre las dos.

"Cuando estaba yo y termina el programa nos hacen poner atrás de Ariel para saludar. Desde el primer día que llegó Vicky no solamente la choca y se paró atrás de Ariel", recordó el periodista de su paso por el programa de Telefe durante 4 años.

Y remarcó que esta situación no desenfocará a su amiga: "Mica tiene tanta seguridad que eso no le afecta, pensó que era un chiste de un día pero desde hace dos meses hace lo mismo y no se va a quejar".

En ese sentido, Peralta amplió picante en el programa que conduce Yanina Latorre: "¿Cómo podes bancar a alguien que de repente vos te enterás por terceros que llama a los productores y les pide sentarse en tu lugar? ¿Cómo podés bancar a alguien que nadie sabe de un escándalo y llama y cuenta un escándalo de Mica en la tele que no era tal? ¿Cómo podes bancar a alguien que monta un show para afuera?".

"Esto me hago cargo porque lo digo yo, no Mica Viciconte", lanzó sin vueltas el panelista sobre los motivos por lo que Mica Viciconte no soporta a Vicky Xipolitakis. "¿Cómo bancas a alguien que te pasa por arriba, que pide tu lugar? Hay un montón de situaciones pero eso nunca hubiese salido a la luz si Vicky no lo contaba", concluyó contundente contra la Griega y sus supuestas acciones contra Viciconte.