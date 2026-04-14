El comentario fuera de lugar de Mimi Alvarado que paralizó a Moria Casán y descolocó a Federico Seeber

Ya sobre el cierre del episodio, Mimi intentó bajar la intensidad de sus dichos con una disculpa en tono distendido: “Perdón a tu novia por este comentario”, expresó entre risas, habilitando así que La One continuara con el desarrollo habitual del programa tras un momento tan inesperado como comentado.

El momento seeber - captura La mañana con Moria

Cuál fue el escalofriante dato que reveló Ignacio Prieto sobre la autopsia de Ángel, que dejó en shock a Moria Casán

Aunque el ciclo de Moria Casán suele estar atravesado por el humor, los comentarios filosos y el doble sentido, también hay lugar para abordar temas sensibles que golpean fuerte y generan un clima de profunda conmoción en el estudio.

En esa línea, durante la misma emisión en la que estuvo invitada Mimi Alvarado se puso el foco en un caso que sacude por su gravedad: la muerte de Ángel López, el nene de 4 años que perdió la vida en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia. En las últimas horas, la investigación dio un vuelco determinante a partir de los resultados de la autopsia, que arrojaron datos clave para la causa.

Inicialmente, el expediente había sido iniciado bajo la carátula de “muerte dudosa”. Sin embargo, el fiscal Facundo Oribones confirmó que, tras los primeros indicios surgidos del informe forense, la investigación comenzó a orientarse hacia la hipótesis de un posible homicidio.

Fue Ignacio González Prieto quien brindó detalles precisos en La Mañana con Moria (El Trece), donde explicó los puntos centrales del estudio realizado al cuerpo del menor. “La autopsia básicamente establece tres aspectos: la data de muerte, el mecanismo y la causa”, señaló el periodista al introducir el tema.

En ese contexto, detalló que la causa del fallecimiento fue un paro cardiorrespiratorio vinculado a un edema generalizado, lo que implica una inflamación severa a nivel cerebral.

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No obstante, lo que más impactó tanto en el programa como en la investigación fueron las lesiones detectadas. El informe describe una herniación del tronco cerebral y daños en distintas áreas del cráneo, compatibles con traumatismos de relevancia. “La causa de muerte es muy concreta: un paro cardiorrespiratorio por un edema generalizado, es decir, una inflamación del cráneo”, precisó.

A partir de estos hallazgos, los investigadores intentan reconstruir el mecanismo que generó esas heridas. En ese sentido, se analiza si los golpes pudieron haber sido ocasionados por diferentes tipos de impacto, ya sea con objetos o a través de agresiones físicas directas.

“Hay una herniación del tronco cerebral y una afectación sobre las amígdalas. Eso significa que los traumatismos generaron una hemorragia tremenda dentro del cerebro del niño”, agregó el especialista.

Además, sumó un dato determinante para dimensionar la gravedad del cuadro: “La hemorragia se fue expandiendo en 12 puntos hacia la zona frontal, occipital y parietal. Eso te da una dimensión de los golpes que recibió”.

Según explicó, la mayoría de los impactos habrían estado concentrados en la cabeza: “Los golpes fueron especialmente en el cráneo”.

Por último, otro aspecto que quedó bajo análisis es el entorno familiar. Tal como se mencionó al aire, en el expediente judicial figuran antecedentes y denuncias previas que ahora son evaluadas como parte de la investigación en curso.