La sorpresiva y durísima crítica de Romina Pereiro contra Josefina Pouso: "Dejemos de naturalizar..."

Republicando una foto de Pouso indicando que era tendencia por sus dichos sobre Osvaldo, Pereiro disparó sin filtro: "Esto es todo lo que está mal".

Al tiempo que argumentó picante: "La salud mental es un tema grave. Solo un psiquiatra, y en un contexto terapéutico puede dar un diagnóstico. Dejemos de naturalizar a los opinólogos de temas serios en televisión".

TW Romina Pereiro contra Josefina Pouso.jpg

Josefina Pouso descreyó del pedido de ayuda de Daniel Osvaldo y lo aniquiló: "Es un psicópata narcisista"

Luego de que el exfutbolista Daniel Osvaldo publicara en sus redes un video hablando de su estado de depresión y de sus adicciones, Josefina Pouso dio su parecer sobre el asunto y lo aniquiló.

En Intrusos (América TV), la periodista cuestionó los dichos de Osvaldo y sostuvo: "No es una depresión, la que conocemos como enfermedad, lo que está atravesando. Porque es un psicópata narcisista".

"Este tipo está haciendo esto porque su víctima, a la que tiene que destruir, le dijo 'basta'. Este video es para ella, para que vuelva. Es un arma que tiene el psicópata narcisista para que digas 'pobre, está mal, lo tengo que ir a cuidar'", agregó.

"Él dice 'disculpas a Daniela (Ballester)'. ¿Y las otras mujeres que padecieron su maltrato y toda la violencia? ¿A ella no les pide disculpas?", remarcó Pouso.

Más tarde, en su cuenta de X, la periodista escribió: "No es depresión. Depresión es una enfermedad de mierda, que padecen muchas personas que viven un infierno. El que te hace vivir un infierno y se victimiza cuando le decís 'hasta acá llegué' se llama perverso narcisista. No es una enfermedad es una condición. No tiene cura".