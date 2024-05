La tajante opinión de Rosina sobre la escandalosa pelea de Furia con Mauro en Gran Hermano

Rosina Beltrán - la quiero a Furia pero no avalo tanta violencia - captura LAM.jpg

“La verdad, no me gustó. No avalo la violencia ni la agresión. La quiero a Furia, pero eso no”, confió Rosina frente al micrófono de Alejandro Castelo quien inmediatamente quiso le pidió su opinión sobre si cree que "puede cambiar un poco el foco, más allá del fandom fuerte que tiene" Juliana.

Fue allí cuando Rosina aseguró: “Sí, para mí el juego se dio vuelta”. Claro que antes de concluir la entrevista, el periodista le preguntó cómo hubiera reaccionado ella si le hubiera tocado presenciar una situación así. Pero una vez más, Rosina Beltrán esquivó tomar posición al respecto y concluyó dubitativa: “No sé qué hubiera hecho porque fue muy alta la agresión”.

Gritos e insultos en Gran Hermano: el video de la violenta pelea entre Furia y Mauro

El domingo pasado, a una hora de la gala de eliminación de Gran Hermano (Telefe), la participante Juliana 'Furia' Scaglione se peleó a los gritos e insultos con su ¿chico? Mauro Dalessio y el 'Big' la llamó para hablar en el confesionario.

"Cag..., te voy a romper la jeta. Cag... viniste a buscar cámara, hijo de pu..., estúp... de mier... Que se demuestre quién es, es un actor. Mentiroso, for...", le gritó enfurecida la tatuada al jugador.

Furia y Mauro Dalessio pelea - captura GH2023.jpg

Luego de las barbaridades que dijo Furia, Mauro hizo un descargo en el comedor y expresó: "Esto para que vean que la única que se peleó con todos acá adentro es ella, por algo es. Falta el respeto, lo único que quiere es la plata, no tiene seguridad de sí misma y por eso grita, falta el respeto... Si ustedes bancan eso, bárbaro".

Y agregó: "Si me quieren sacar, sáquenme, yo prefiero llevarme bien con todos y no cag... a puteadas a alguien solo por ganar plata. Me quedo super tranquilo".

"¿Es la dueña de Gran Hermano? No entiendo. No puedo creer cómo actúa. Lo ven gracioso, ese el punto", se preguntó otro de los nominados, Darío Martínez Corti.