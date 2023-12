La tajante postura de Marina Calabró sobre una reconciliación con Iliana: "Estoy grande para..."

En una nota con Intrusos, Marina Calabró opinó con mucha sinceridad sobre las fuertes declaraciones de su hermana en el ciclo de Telefe. "Me hubiera gustado que no ocurriera. Si había tanto que charlar, hacerlo en privado, y no se hiciera público", afirmó.

La periodista reveló que no quiere enroscarse en una pelea con Iliana que sería contraproducente. "No sé qué análisis hacer. Comprendo todo. Estoy grande para anclarme en los enojos", remarcó.

Al finalizar, cuando le preguntaron por una reconciliación con su hermana, Marina fue tajante. "Lo que pasa es que nunca nos peleamos. Yo me enteré de la distancia en el mismo momento que ustedes. No tengo que amigarme de alguien con quien nunca me peleé", sentenció.

Se conoció cuál habría sido el origen del enfrentamiento entre Iliana y Marina Calabró

El pasado martes en Socios del espectáculo, Rodrigo Lussich esbozó una teoría sobre el origen del conflicto entre las hermanas Calabró, que al parecer viene desde hace años.

“Desde un enfrentamiento que ellas tuvieron por el tema de Fabián Rossi en Intrusos hace ya 10 años, o más, la cosa nunca volvió a ser lo que fue”, señaló el conductor de El Trece.

En ese entonces, Iliana estaba en boca de todos porque quien era su marido había sido condenado a 4 años y seis meses de prisión por la causa de la ruta del dinero K. También se supo que el contador tenía una vida paralela con una amante en Panamá.

Lussich enfatizó que las diferencias entre ambas se habrían generado en medio de ese escándalo. "Hay gente que dice que ahora Iliana se está tomando revancha por aquello que sintió que la hermana le hizo”, cerró.