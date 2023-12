Coca Calabró habló acerca de la interna entre sus hijas, Marina e Iliana: "Quiero que..."

Sin embargo, admitió que no ocurre lo mismo con la periodista. "No hay tanta relación porque no nos vemos tanto, vive más lejos. Pero bien, nos llevamos bien con Marina. Ella está con sus cosas, sus asuntos y está muy complicada. Pero yo no me puedo quejar de ninguna de las dos" deslizó.

En ese sentido, con la proximidad de las fiestas, Coca expresó su deseo de tener a ambas en la mesa para compartir una noche en familia y concluyó: "Las quiero mucho y quiero que estén juntas, que estén bien, pero no se llevan mal. Que sea lo mejor, que se quieran y se unan mis dos hijas, y que quieran a su mamá".

La reacción de Marina Calabró tras el fuerte reclamo que le hizo Iliana en PH, Podemos Hablar

En la noche del sábado, Iliana Calabró estuvo como invitada en PH, Podemos Hablar (Telefe) y habló de la dura interna familiar que tiene con su hermana Marina.

En la consigna “pasen al punto de encuentro aquellos que tienen un herida que llevan a terapia”, la actriz dio detalles del alejamiento que tuvo con la periodista.

Al momento de la fuente de los deseos, Iliana fue contundente sobre qué le gustaría recuperar. “Quiero recuperar a mi familia alrededor de la mesa, todos juntos los que estamos”, sostuvo con la voz quebrada.

"Voy a hacer público esto porque la verdad no sé de qué manera... yo amo profundamente a mi hermana (Marina) y necesito más presencia de ella, y siento como que está esquiva a nosotros, a la familia, ya desde que papá se fue", indicó en referencia a la muerte del reconocido Juan Carlos Calabró.

Con angustia, Iliana agregó: "Estoy feliz por este momento profesional que tiene y siento que tiene que tomar conciencia que hay una familia que la necesita en presencia y que, más allá que yo siempre trato de poner el cuerpo para un montón de cosas, uno a esta altura de la vida necesita estar acompañada por esa que es la par", señaló en referencia a la periodista.

"He hecho un montón de esfuerzo por acercarla y cuesta mucho. El programa sé que lo va a ver. Lo hago público porque ya no sé de qué manera lograr que se acerque a nosotras, a mi mamá, a mí, a la familia. Yo ya no sé de qué manera entrarle y sé que esto lo va a ver", profundizó Iliana

Por su parte, Marina, que estaba en la fiesta de casamiento de Baby Etchecopar y Silvia Cupeiro, se hizo eco de las declaraciones de su hermana en el programa de Andy Kusnetzoff y sorprendió su respuesta. "No voy a hablar públicamente de asuntos familiares. Beso grande", le dijo la panelista a PrimiciasYa.