El comentario picante de Sabrina Rojas sobre el novio de Julieta Poggio

"¡Tiene el cuello muy erecto! ¡Mirá la foto!", acotó Álvaro Navia. "Es rara esa pareja", remató la conductora y modelo, que cree que la ex Gran Hermano quedó flechada con Martín Salwe. "Ella flasheó con vos. En vos vio masculinidad, chamuyo, simpatía... para mí, en este momento, ella está pensando en vos", remató.

¿Qué dijo Martín Salwe de su encuentro con Julieta Poggio en los premios Martín Fierro?

Martín Salwe se pronunció sobre la información que circuló en LAM (América TV) acerca de un supuesto encuentro íntimo con Julieta Poggio en una habitación de hotel, y decidió responder con total sinceridad, poniendo fin a los rumores.

El panelista vivió una noche soñada tras el triunfo en los Premios Martín Fierro de Televisión, donde Pasó en América se consagró como mejor programa humorístico de actualidad. Luego de festejar con sus compañeros, continuó la celebración en el boliche Chana, ubicado en Puerto Madero. Allí, al parecer, lo sorprendieron infraganti con la ex Gran Hermano 2022.

No obstante, Martín explicó en el programa del que forma parte lo que realmente ocurrió, mientras bromeaba con Sabrina Rojas: "Lo de Juli Poggio fue un besito. Después fui al Hilton a buscar las cosas que dejé en recepción. Nadie subió nada a ningún lado. No fui al octavo piso", dijo ante sus compañeros, que acotaban sin parar.

Además, comentó que se trata de una actitud habitual de la actriz y que no va más allá de la amistad: "Siempre da piquitos Juli Poggio; ella jode con eso para sellar la amistad. Dormí en mi casa". Y agregó: "El piquito es para sellar la amistad, de 'me caes bien', y fue por eso".

¿Qué pasó entre Martín Salwe y Julieta Poggio en los Martín Fierro?

Pepe Ochoa, en LAM (América TV), comentó que en la fiesta de los Premios Martín Fierro de Televisión hubo besos entre Martín Salwe y Julieta Poggio, y que la situación escaló hasta la habitación donde ella se encontraba en el Hotel Hilton Buenos Aires.

"Ella estaba en la fiesta, él también. En la fiesta se besaron a escondidas", agregó Ochoa, mientras que el conductor Ángel de Brito sumó: "Yo los vi bailar".

La historia tomó más forma cuando una de las productoras del programa presenció el momento clave: "Una de nuestras productoras vio esa situación y cuando a mí me llega el dato coincidía con que este personaje estaba entrando en un cuarto que era de la chica con lo que se había besado anteriormente", continuó Pepe.

"Ella fue a la habitación, él intentó entrar disimuladamente, pero, como no estaba autorizado, necesitaba encontrar la manera de subir y lo habilitó Juli Poggio", detalló el panelista.

El relato completo dejó en evidencia cómo se desarrollaron los hechos, con intentos de pasar desapercibidos y movimientos estratégicos por parte de ambos protagonistas, convirtiéndose en uno de los episodios más comentados de la gala.