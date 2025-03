La tajante respuesta de Cris Morena a los que la acusan de elegir actores con cuerpo hegemónico

Cuando se le preguntó a Cris Morena qué se llevó de la relación con Romina Yan, su hija que murió el 28 de septiembre de 2010, dijo: "Muchísimo aprendizaje. En un comienzo pensé que había mucha culpa mía porque Romina tenía un tema con la alimentación, que me lo echan en cara todo el tiempo, como si yo hubiera matado a mi hija, ¿no?, fue su respuesta".

Luego, agregó: "Dicen que yo quiero toda gente flaca. Y justamente lo que estoy tratando es que en mis elencos la gente esté alimentada saludablemente. O sea, no estoy buscando a toda la gente flaca. No tengo que dar ninguna explicación de nada, pero un aprendizaje inmenso de lo que puede ser el dolor de otra persona que no puede pasar por arriba de esa angustia. Y de comprender lo que es la angustia de verse en un espejo y no verse como realmente es y tratar de ser otro. Y es tremendo. Eso es dolorosísimo".

Cabe recordar que en el 2021, Cris Morena se vio envuelta en una polémica cuando estuvo invitada a ciclo Los Mammones, de Jey Mammon. Mientras hablaba con el animador sobre una hipotética remake de Jugate Conmigo, Cris planteó que uno de los participantes podría llegar a ser el conductor "si bajase un poco", haciendo referencia a su peso. Si bien después aclaró que se trataba de un chiste, las redes sociales no le perdonaron el comentario.

Cris Morena

Romina Yan cumpliría 50 años y Cris Morena la recordó con un especial homenaje

En tanto, el pasado 5 de septiembre Romina Yan hubiera cumplido 50 años y su madre Cris Morena la recordó con unas emotivas palabras en sus redes sociales, acompañadas de un video muy especial.

En el clip, se podían ver distintas imágenes de Romina, tanto en momentos personales como en sus mejores éxitos, aunque lo más conmovedor fue la voz de Cris, ya que homenajeó a su hija con un pequeño relato en off.

"Ro, mi muchachita alada… En este día lleno de luz, te celebro dedicándote una nueva canción de Margarita que amo muchísimo: Soñadores", comenzó diciendo la productora.

A continuación, profundizó en los sentimientos por ella y expresó: “Porque con el alma somos soñadoras, como un fuego prendemos corazones rojos y, como aprendimos junto a vos, somos lo que soñamos".

Por último, ya con la voz quebrada, concluyó el saludo remarcando una vez más el amor infinito por su hija. “Feliz cumple, amor mío, siempre juntas… Te amo, mamita”.