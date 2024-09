El conmovedor mensaje de Cris Morena a Romina Yan a 14 años de su muerte: "En todas mis vidas"

Embed

Es por eso que cada año en esta fecha Cris Morena comparte emotivos recuerdos y emocionantes mensajes en honor a la memoria de su hija, como el que publicó este sábado en su perfil de Instagram.

A través de un video en el que se se ven dos velas encendidas junto a un retrato de Romina, se oye la voz de Cris en off expresando: “Hijita amada, hoy estás más que siempre en mí. Sos presencia permanente que me abre el corazón, me lo agranda. Me duermo con vos y me despierto con vos”.

Al tiempo que concluyó con un mensaje que emociona hasta las lágrimas: "Sé que estás porque aprendí a sentirte. Nuestro amor se agranda porque tu compañía es eterna. Y te voy a elegir en todas mis vidas, hijita. En todas, Ro. Te amo, Mamita".

Romina Yan a 14 años de su muerte - captura IG.jpg

Romina Yan cumpliría 50 años y Cris Morena la recordó con un especial homenaje

En tanto, el pasado 5 de septiembre Romina Yan hubiera cumplido 50 años y su madre Cris Morena la recordó con unas emotivas palabras en sus redes sociales, acompañadas de un video muy especial.

En el clip, se podían ver distintas imágenes de Romina, tanto en momentos personales como en sus mejores éxitos, aunque lo más conmovedor fue la voz de Cris, ya que homenajeó a su hija con un pequeño relato en off.

Embed

"Ro, mi muchachita alada… En este día lleno de luz, te celebro dedicándote una nueva canción de Margarita que amo muchísimo: Soñadores", comenzó diciendo la productora.

A continuación, profundizó en los sentimientos por ella y expresó: “Porque con el alma somos soñadoras, como un fuego prendemos corazones rojos y, como aprendimos junto a vos, somos lo que soñamos".

Por último, ya con la voz quebrada, concluyó el saludo remarcando una vez más el amor infinito por su hija. “Feliz cumple, amor mío, siempre juntas… Te amo, mamita”.