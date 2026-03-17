La terrible revelación de Cinthia Fernández tras su feroz cruce con María Fernanda Callejón: "Me quiso..."

En el mismo audio, Cinthia agregó detalles de lo sucedido en el camarín una vez que terminaron el programa en vivo: “Yo me voy siempre rápido del canal porque tengo que ir a buscar a mis hijas y ella en el camarín sube a los gritos, la escucharon dos de mis compañeras, creo que maquillaje y peinado también, amenazando que iba a hablar de mis hijas en público… todo esto que está pasando. Entonces, equivoqué el momento de reacción, porque la verdad que estaba… yo tenía mucha bronca”.

Finalmente, sostuvo: “Es la primera vez que se puede esclarecer toda la situación familiar que vivimos, todo el estrés, todas las amenazas, todas las extorsiones… y por primera vez se estaban contando super bien y detallado. Entonces, nada, le di un lugar que no se merecía de importancia… pero ella es desagradable, se metió con mis hijas, amenazó de hablar en vivo… yo equivoqué el momento. La verdad es esa”, concluyó triste.

Cinthia Fernández - Ella me quiso pegar - captura Intrusos

Cómo fue el feroz cruce en vivo entre Cinthia Fernández y María Fernanda Callejón que obligó a un corte urgente

La jornada en El Trece arrancaba con la expectativa de un programa relajado, pero pronto se transformó en un escenario de tensión máxima. Durante la emisión de La mañana con Moria, un cruce inesperado entre Cinthia Fernández y María Fernanda Callejón terminó en un verdadero enfrentamiento verbal que sorprendió a todo el equipo y al público en vivo.

El conflicto se desató cuando Cinthia Fernández comenzó a relatar la situación complicada que atraviesa junto a su pareja, Fernando Castillo, a raíz de los conflictos con su expareja, Daniela Vera Fontana. Con visible frustración, la panelista expresó: “Vivimos extorsionados, loco, basta. Queremos vivir en paz, formando nuestra familia, basta”. Sus palabras marcaron el inicio de una escalada que pocos esperaban.

Intentando calmar los ánimos, María Fernanda Callejón intervino con un tono más conciliador: “Tranquila Cinthia”. Sin embargo, lejos de suavizarse, Fernández respondió con firmeza y enojo: “Es mi familia, vos no te metas, bien que amenazaste la semana pasada con mi familia y con mis hijas”. Acto seguido, lanzó otra advertencia: “De vos me voy a ocupar después”, evidenciando que la situación ya había superado cualquier intento de mediación.

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La réplica de Callejón fue inmediata y encendió aún más la tensión: “De vos me voy a ocupar ahora yo. A mí no me decís más que digo estupideces acá. Bajá un cambio”. El intercambio, cada vez más intenso, hizo que el ambiente en el estudio se volviera irrespirable, con ambos gritos resonando frente a las cámaras y dejando al resto del panel visiblemente incómodo.

La discusión alcanzó tal nivel de confrontación que la producción del programa no tuvo más opción que solicitar un corte, buscando frenar la escalada y recuperar la calma en el estudio. Este nuevo episodio se suma a los ya varios enfrentamientos que Fernández y Callejón han protagonizado en vivo, mostrando que las diferencias entre ambas panelistas siguen siendo un tema de alto voltaje en La mañana con Moria.

El momento dejó a los espectadores boquiabiertos y generó repercusión inmediata en redes sociales, donde los usuarios comentaron la intensidad del cruce y cuestionaron la manera en que se manejan los conflictos personales al aire.