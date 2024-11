La tierna foto que compartió Manu Urcera para saludar a Nicole Neumann en su cumpleaños

“Esta foto es todo, ¡te amamos!”, escribió el piloto automovilístico sobre la imagen que subió a sus historias de Instagram.

Urcera, además, publicó fotos del viaje familiar que están haciendo con la modelo y sus hijas Indiana, Allegra, Sienna. En una de las postales, por ejemplo, se los puede ver en el subte de la ciudad.

El particular festejo de cumpleaños de Nicole Neumann con una cena de gala en Nueva York: fotos y video

En medio de las vacaciones en familia, Nicole Neumann recibió sus 44 años con una elegante cena familiar en Nueva York, el nuevo destino que eligieron después de unos días en Playa del Carmen, México.

Desde su cuenta en Instagram, la modelo mostró la intimidad de lo que fue el especial banquete junto a sus seres queridos por su cumpleaños (31 de octubre).

Llegada la hora de su cumpleaños, todos los presentes en la mesa le cantaron el feliz cumpleaños a la modelo, quien se mostró emocionada en ese lindo momento.

Nicole estuvo acompañada por su marido Manu Urcera y sus cuatro hijos, Indiana, Allegra, Sienna y el pequeño Cruz, quien nació a mediados de junio.

Desde las redes sociales, el piloto de carreras saludó de manera especial a su esposa: "Feliz cumple mi amor! Sos un 10", indicó junto a una imagen de su pareja soplando las velitas. "Thank you my love", le contestó ella.

Neumann registró las imágenes de lo que fueron los ricos platos que disfrutaron en Nueva York como parte del menú de su festejo de cumpleaños.

Las imágenes del festejo de cumpleaños en familia de Nicole Neumann en Nueva York.

