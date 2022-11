La Tora, tras su paso por Gran Hermano 2022: "Espero que aparezca el video de Alfa y vean que es un negador compulsivo"

Embed

"Las bromas de Alfa no fueron bromas. Mis formas no fueron las correctas, pero mantengo los pensamientos que tuve. Fui muy sincera, directa, leal a mis convicciones", afirmó sobre su discusión con Alfa por haberse dirigido con palabras subidas de tono hacia Coti.

Lejos de tomarse el asunto con liviandad, La Tora volvió a apuntar contra el más veterano de la casa. "Lo de Alfa no fue una broma. Fue acoso. Cuando hablé con él, más tranquila, se calló la boca. No me escuchó y no empatizó. Le pregunté por la sanción de Gran Hermano y no me dijo nada. Así que no creo que esté tan limpio", sostuvo.

Sobre las actitudes que le molestaban de su compañero, la ex GH señaló: "No me gustaba escucharlo hablando de la circunferencia de su miembro o diciendo: 'sacate la tanguita', que levantaba la voz y no me deje hablar".

La Tora aseguró que espera ver las imágenes del momento en el cual Alfa se dirigía a Coti con términos fuera de lugar. "Me da pena como sociedad que siga en la casa porque, justo en el video de lo que pasó con Coti, no se lo ve haciendo la seña que hizo, poniéndose un desodorante en el miembro. Espero que aparezca el video y vean que es un negador compulsivo".

Al finalizar, la rubia expresó que le gustaría reingresar al reality. "Lo único que cambiaría es el carácter temperamental. Sería un poco más falluta. No cambiaría de grupo ni ahí", prometió.

Gran Hermano 2022: Marcos frenó en seco a Agustín por sus comentarios sobre una mujer de la casa

Marcos Ginocchio y Agustín Guardis tiene una gran amistad dentro de la casa de Gran Hermano 2022. Desde los primeros días de convivencia forjaron un excelente vínculo.

En las últimas horas se conocieron imágenes de una charla en la habitación sobre sus compañeras. En un momento, el chico de La Plata opinó sobre Julieta Poggio y al salteño no le gustó nada.

"Pensé que el target iba a ser más alto... son lindas pero pensé que iban a ser más... Me falta una Jimena Capristo, una Silvina Luna, una Romina Malaspina. ¿Dónde están las Andreas Rincón que yo buscaba?", comenzó diciendo Guardis.

El Conejo, que también estaba en la habitación, acotó: "A mí la única que me llamó la atención fue Coti porque era rubia de ojos claros y tenía lindo cuerpo. Igual, después cuando las vas conociendo vas diciendo 'esta está linda. Porque Julieta es linda, bolu...".

"No me des más manija, bolu... Me encantan esas naranjitas, me encantan. Me vuelven locos. Las naranjitas son todas iguales pero me gustan. Igual soy fan de las morochas. Me gustan todas, ya está, qué importa", retrucó Guardis.

Marcos, casi no participó en la conversación, pero cuando nombraron a Julieta, no ocultó su incomodidad. "Primo, por favor, no te quiero escuchar más", sentenció, molesto.