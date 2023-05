La 'trampita' del jurado de MasterChef en la semana de repechaje: "Volver a estas cocinas..."

Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui le pusieron 'un palo en la rueda' a los concursantes al anunciarles que una vez que ellos salieron del mercado decidieron sacarles tiempo de cocina según la cantidad de ingredientes que habían agarrado.

“Por eso les vamos a pedir que vacíen sus canastos en sus respectivas mesadas. Queremos ver todos los ingredientes que trajeron del mercado", agregó Betular. “Vamos a contar la cantidad de ingredientes que trajeron del mercado y le vamos a restar 30 segundos por cada uno de ellos”, explicó de Santis frente a los concursantes que quedaron desconcertados.

Delfina Gayoso, por ejemplo, agarró 18 ingredientes y se le restaron nueve minutos de los 60 que tenía. Emilio Falbo eligió 10 ingredientes, así que solo se le descontaron cinco minutos. Carlos Alzamora tenía15 productos y por lo tanto le sacaron 7 minutos y medio de cocina. A Antonio López, el último eliminado, se le restaron 11 minutos.

Estefanía Herlein tenía ocho ingredientes, así que solo le quitaron cuatro minutos. Micaela Bosio seleccionó 26 ingredientes y le restaron 13 minutos. Agustín Sampietro eligió 29 (¡un montón!) y le descontaron 14 minutos y medio. Por último, a Juan Ignacio Feibelmann, le descontaron ocho minutos y medio.

Antonio López quebró en llanto al convertirse en el octavo eliminado de MasterChef: "Es un golpe duro"

En MasterChef (Telefe), el salteño Antonio López tuvo que abandonar el reality de cocina al no poder superar el desafío de este domingo.

A causa de una serie de tropiezos respecto a la condimentación del plato, el participante se convirtió en el octavo eliminado del ciclo. "Es un golpe duro", dijo entre lágrimas después de que el jurado (integrado por Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui) le anunciara la noticia.

"Los sueños si uno trabaja duro los puede lograr", agregó. "No pude cumplir lo que todos esperaban, si hay otra oportunidad la voy aprovechar", sostuvo emocionado.

Donato se despidió del aspirante a chef y le dijo: "Tenés un camino muy llamativo, recién está comenzando". Betular acotó: "Tenés estudio y ganas. Los sueños a veces no son tan directos pero con esas dos cosas que tenés vas a llegar muy lejos".

"Me llegan al corazón las palabras de los chefs. Ellos contaron su historia y me siento reflejado. Ojalá algún día pueda tener el éxito que tienen ellos. No pude llegar hasta el final pero los sueños sí se cumplen. Siempre me imaginé acá y lo logré. Si tengo otra oportunidad no la voy a desaprovechar, voy a seguir estudiando", expresó conmovido Antonio.