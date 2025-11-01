La tremenda burla de Wanda Nara a la China Suárez tras ganarle en los Premios Ídolo: "¿Y esta...?"
Wanda Nara se quedó con el Premio Ídolo Celebrity en una terna en la que competía con la China Suárez, y al momento de dar su discurso como ganadora, no faltaron las chicanas.
1 nov 2025, 16:17
La tremenda burla de Wanda Nara a la China Suárez tras ganarle en los Premios Ídolo: "¿Y esta...?"
El mes de octubre no terminó nada tranquilo para Wanda Nara. De manera repentina, y sin ningún indicio previo de que algo así pudiera ocurrir, la empresaria estalló en redes sociales con una serie de posteos fulminantes contra Mauro Icardi y la China Suárez, a raíz de un episodio que volvió a reavivar viejas tensiones: un costoso bolso Louis Vuitton que el futbolista le regaló a su esposa.
Lo que pocos esperaban era que, apenas minutos después de ese feroz descargo virtual, Wanda reapareció como si nada hubiese pasado en la alfombra roja de los Premios Ídolo 2025, donde estaba nominada en la categoría Ídolo Celebrity compitiendo -entre otros- con su eterna rival. Para su alegría, resultó ganadora, subió al escenario y brindó un discurso con una chicana incluida dirigida a Suárez, de la que también participó Zaira Nara.
“Hola, ¿cómo están todos? ¿Y esta carterita?”, lanzó entre risas, al notar que en el atril la esperaba una cartera amarilla. Su frase fue rápidamente asociada al reciente posteo, y no es para menos.
Por su parte, la conductora de la ceremonia, con algo de picardía, respondió: “Ay, para vos, adentro está tu premio. Es una edición limitada”. El ida y vuelta entre las hermanas generó carcajadas entre los presentes y se volvió viral en las redes.
Luego de las risas, Wanda cambió de tono y agradeció el reconocimiento. “Estoy en las redes, no sé si soy tan buena, pero soy lo que ven, soy natural… bueno, con un poco de filtros”, expresó divertida. Su actitud más seria que de costumbre despertó rumores sobre su estado anímico.
Embed
A su vez, durante toda la noche, la empresaria mantuvo puestos sus lentes de sol, un detalle que no pasó desapercibido y desató especulaciones sobre si había estado llorando antes del evento. Aun así, evitó hacer comentarios al respecto.
Cuánto cuesta el bolso que Mauro Icardi le regaló a la China Suárez
Mauro Icardi le regaló a la China Suárez un bolso de edición limitada de Louis Vuitton, un exclusivo accesorio que no se consigue fácilmente y cuyo precio ronda los miles de euros. Según la propia actriz, era un objeto de deseo que llevaba tiempo queriendo tener y que finalmente llegó a sus manos como un regalo sorpresa del futbolista.
El gesto, que podría haber pasado desapercibido en otro contexto, desató una fuerte reacción de Wanda Nara, quien no tardó en hacer públicas su malestar. Para ella, el hecho de que Icardi le obsequiara este costoso modelo a la China, y que aparentemente no le hubiera hecho llegar ningún regalo a su hija Isabella por su cumpleaños, fue el detonante que la llevó a explotar públicamente. Lo que está claro es que el poder adquisitivo del futbolista es muy grande y lo que pagó por este bolso es un vuelto
La cartera que lució la expareja de Benamín Vicuña combina el clásico monograma de Louis Vuitton con tonos rosados y detalles dorados, una estética sofisticada que refleja la exclusividad de la marca. Se trata de un modelo de edición limitada, sobre el cual no se conoce demasiada información oficial debido a su carácter exclusivo.
Pero de acuerdo con los valores de referencia publicados en el sitio oficial y en tiendas internacionales, un bolso de características similares —como el Speedy 30 Monogram Pink o el Neverfull MM edición especial— puede costar entre 1.800 y 3.000 dólares, según el país y la disponibilidad.
Traducido al tipo de cambio actual, el valor en pesos argentinos superaría con facilidad los 5 millones, lo que convierte al obsequio en una verdadera pieza de lujo dentro del mundo de la moda.