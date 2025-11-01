La tremenda burla de Wanda Nara a la China Suárez tras ganarle en los Premios Ídolo: "¿Y esta...?"

Luego de las risas, Wanda cambió de tono y agradeció el reconocimiento. “Estoy en las redes, no sé si soy tan buena, pero soy lo que ven, soy natural… bueno, con un poco de filtros”, expresó divertida. Su actitud más seria que de costumbre despertó rumores sobre su estado anímico.

A su vez, durante toda la noche, la empresaria mantuvo puestos sus lentes de sol, un detalle que no pasó desapercibido y desató especulaciones sobre si había estado llorando antes del evento. Aun así, evitó hacer comentarios al respecto.

Cuánto cuesta el bolso que Mauro Icardi le regaló a la China Suárez

Mauro Icardi le regaló a la China Suárez un bolso de edición limitada de Louis Vuitton, un exclusivo accesorio que no se consigue fácilmente y cuyo precio ronda los miles de euros. Según la propia actriz, era un objeto de deseo que llevaba tiempo queriendo tener y que finalmente llegó a sus manos como un regalo sorpresa del futbolista.

El gesto, que podría haber pasado desapercibido en otro contexto, desató una fuerte reacción de Wanda Nara, quien no tardó en hacer públicas su malestar. Para ella, el hecho de que Icardi le obsequiara este costoso modelo a la China, y que aparentemente no le hubiera hecho llegar ningún regalo a su hija Isabella por su cumpleaños, fue el detonante que la llevó a explotar públicamente. Lo que está claro es que el poder adquisitivo del futbolista es muy grande y lo que pagó por este bolso es un vuelto

La cartera que lució la expareja de Benamín Vicuña combina el clásico monograma de Louis Vuitton con tonos rosados y detalles dorados, una estética sofisticada que refleja la exclusividad de la marca. Se trata de un modelo de edición limitada, sobre el cual no se conoce demasiada información oficial debido a su carácter exclusivo.

Pero de acuerdo con los valores de referencia publicados en el sitio oficial y en tiendas internacionales, un bolso de características similares —como el Speedy 30 Monogram Pink o el Neverfull MM edición especial— puede costar entre 1.800 y 3.000 dólares, según el país y la disponibilidad.

Traducido al tipo de cambio actual, el valor en pesos argentinos superaría con facilidad los 5 millones, lo que convierte al obsequio en una verdadera pieza de lujo dentro del mundo de la moda.

