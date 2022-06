La tremenda historia del ex Wachiturro que ahora es pastor: "Tenía todo y no era feliz"

“Conocimos la fama, tuvimos fama de verdad, conocimos muchos lugares, hicimos muchas cosas, pero no le empecé a encontrar sentido a la vida y a lo que hacía. Un día llegué a mi casa y, en pleno de toda la fama, estaba triste, tenía plata y todo lo que cualquier persona quisiera tener y sentía que algo me faltaba”, explicó el joven.

Y siguió: “En los tres años del grupo experimenté cosas que en la vida algunas personas tendrán. Llegaba a mi casa después de todo, veía el techo y decía: esto es todo, esta es la vida”.

Después de haber vivido episodios de adicciones y descontrol, el joven decidió dejar todo para dedicar su vida a Dios: "El mensaje fue claro e intenso. Dios me dijo: ‘O me servís a mí o servís a tu grupo’. Ni más ni menos, solo eso me dijo. Y bastaron esas palabras para sentir el pecado en mi vida, que todo lo que hacía estaba mal, que no era el camino correcto el que estaba tomando, que Dios me creó con otro propósito”, comentó el joven.

Y agregó: "Ya hace tiempo me venían hablando de Dios. Me pasaban cosas locas. Por ahí estaba en un boliche y uno me decía 'Jesús tiene un propósito para vos'. Yo decía 'este tipo está re loco'. También mi mamá me decía que tenía que ir a la Iglesia, pero no le daba bola. Y en un momento que estaba medio a la deriva vino una persona del barrio que me invitó. Yo había probado tantas cosas que dije '¿por qué no?'".

Se filtró qué les dio Lacoste a los Wachiturros para que dejen de usar la ropa de la marca

La marca francesa Lacoste le pagó a Los Wachiturros para que dejen de usar esa ropa en sus shows. Recordemos que la banda fue un boom hace unos años y se paseaban por todos los canales de televisión. Ese fenómeno fue similar al que hoy día atraviesa L-Gante.

Gonzalo Muñoz, integrante de Los Wachiturros, contó que habían elegido esa marca para vestirse en sus presentaciones porque "tenían muchos colores". Lo cierto es que la marca no quiso quedar pegada el mundo de la cumbia y aparentemente le pagó a los representantes de los chicos para que dejen de vestirse con ella.

"A nosotros no nos llegó nada", afirmó Muñoz en una reciente entrevista. La charla donde brindó otras revelaciones de la popular banda que pasó del éxito al olvido se vio en América Tv y A24 durante el fin de semana, en el ciclo que conduce Mariano Yezze.

Ante el acuerdo con Lacoste, el grupo pasó a vestirse con ropa de la competencia: Tommy Hilfiger. "Tommy empezó a fabricar ropa así, y justo con Lacoste en ese momento pasó ese problema. Se ofreció Tommy y fuimos con eso", reveló el ex "wachiturro".

Al parecer, Lacoste no cree en el lema "toda publicidad es buena publicidad". "Se cansaron de vender remeritas gracias a nosotros", remarcó DJ Memo en ese entonces, indignado. "La oferta no nos llegó a nosotros, sino a nuestro representante", sostuvo, y aclaró que él jamás hubiera aceptado hacer ese trato.

Enzo Solar, quien representaba al grupo en 2011 y 2012, había salido a contradecir a su propio cliente tras la acusación: "No hubo ningún contacto de Lacoste. Ningún ejecutivo de la empresa ni vinculado directamente se acercó con ninguna propuesta. Los chicos son chicos y escuchan rumores", se defendió.