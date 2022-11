La tremenda pelea entre La Tora y Juliana en Gran Hermano 2022: "Le quiero romper la cara"

En esta misma línea, comenzaron a pelearse por una anécdota que La Tora sabía de Juliana contra Romina, pero que supuestamente no se la habría contado. “En ningún momento, si fueses tan avanti las minas, me hubieras dicho: ‘sabés qué gorda, me parece que te estás confundiendo, no hagas ese comentario’”, indicó contra Lucila.

Por lo que La Tora la enfrentó también: "¿Cuántos años tenés vos? No te sabés defender sola? No entiendo. Para qué gastar pólvora en chimangos dicen por ahí”. Juliana continuó y señaló: “Lo del complot, le habrán cancelado a ustedes dos, porque yo no la voté a las pibas”.

Luego, comenzaron a hacer un feroz pase de factura sobre las críticas que cada una hizo sobre los demás participantes. “¿Me estás tomando el pelo?”, cuestionó duramente Lucila Villar, porque aseguraba que la primera que habló mal de Alexis “El Conejo” Quiroga fue Juliana.

“Las chicas me dijeron que estaban haciendo campaña contra Mora. Y está bien, porque si vos querés que se vaya alguien, hacés campaña”, expresó la pareja de Maxi Giudici dentro de la casa de Gran Hermano. Por lo que su colega cerró furiosa: “Ahora seguramente querés hacer la campaña contra La Tora, pero bueno vamos a ver mañana qué onda”.

Gran Hermano 2022: Ángel de Brito confirmó cuándo termina el reality

Gran Hermano 2022 es, cada noche, lo más visto del prime time, y es por eso que se especuló mucho con la fecha final del ciclo éxito de Telefe que conduce Santiago del Moro.

Pero se acabaron las dudas ya que Ángel de Brito, desde su cuenta de Twitter, confirmó cuál será la fecha de la emisión final del reality que tiene en vilo al país.

"19/3 final de #GranHermano", escribió el periodista en la red social del pajarito, y así confirmó que el ciclo continúa durante todo el verano.

Por estos días, se estuvo hablando de cómo será el repechaje para que puedan ingresar nuevamente Tomás Holder, Martina Stewart Usher, Mora Jabornisky o Juan Reverdito, y aunque aún no hay fecha definitiva, la decisión final, como siempre, será del público.