La triste coincidencia que une a Carmen Barbieri y la China Suárez con respecto a su pasado amoroso

Ante la duda más que obvia acerca de la identidad del hombre que se inclinó a sus pies, la mamá de Fede Bal dijo: "No voy a decir. Yo lo amaba muchísimo y él a mí, pero los celos eran terribles".

"¿Famoso? Ya sé quién es", insistió Estefi, y aunque Carmen pidió que "no lo diga", Pampito se animó: "Es un actor. (Guillermo) Francella".

"Por favor, no nombren a gente...", concluyó Barbieri sobre aquella relación que duró dos años en la década de los '80, luego de realizar teatro juntos en Villa Carlos Paz.

La China Suárez recordó la vez que más le rompieron el corazón: "Muy cagón, fue durísimo"

Eugenia la China Suárez viene de unos días movidos en lo emocional tras confirmar su reciente separación del cantante Rusherking tras casi un año de novios.

“Que una relación por la que apostaba todo no funcione, es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer, es triste. Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida”, indicó con dolor en las redes para confirmar el final del vínculo.

Por su parte, el joven artista explicó: “Quería contarles que con Euge no estamos más juntos, y quería contárselos porque sé que hay muchos que se preocuparon. Sepan que nos queremos, y quisimos, mucho y que ninguno de los dos lastimó al otro. No se crean las boludeces que dicen por ahí, Euge es de las personas más buenas y sinceras que conocí en mi vida. Gracias por preocuparse”.

Lo cierto es que la China estuvo invitada al ciclo Ferné con Grego, el programa que conduce Grego Rossello, y allí la actriz contó cuándo fue la vez que más sufrió por amor hace muchos años.

"Me rompieron el corazón a los veintipico, fue muy duro, era muy celoso y me decía: te amo pero no puedo con tu personalidad. Se había enamorado de mi libertad y mi independencia, de cómo soy yo, no de estar con veinte personas a la vez", dijo, sin dar nombres.

Y contó su reacción en ese instante: "Me arrodillaba, me vi y fue durísimo. Fue como la desesperación de decir: qué hago arrodillada diciéndole por favor que no me deje porque me decía que me amaba pero no podía estar conmigo por mi personalidad, que le hacía mal, que le daba celos".

"Y yo le decía: pero cambio. Esas cosas que uno hace en momentos de desesperación y después la vida es sabia y acomoda a todo en su lugar", siguió su relato.

"Muy cagón, un año y medio después se dio cuenta que no podía estar conmigo", cerró picante.