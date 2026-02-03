La verdad detrás del alerta: Vicente Viloni explicó el motivo de los mensajes que generaron preocupación

Además, pidió que se corrigiera la información difundida: “Ya pude recuperar la cuenta y borré todo para no preocupar a los medios que se hicieron eco. Les pido por favor que rectifiquen”. Con esa aclaración, buscó poner fin a los rumores sobre su salud mental y recuperar la tranquilidad.

Por último, Viloni cerró su mensaje con un agradecimiento a quienes lo acompañaron en medio del revuelo: “Muchas gracias, ustedes son mi fuerza”.

100 por ciento lucha

A qué se dedica hoy Vicente Viloni

Vicente Viloni, recordado como el gran campeón de 100% Lucha, sigue vinculado al ring: hoy forma parte de 100% Evolution, un programa de lucha en línea donde continúa desplegando su personaje y hasta comparte combates junto a su hijo.

Norberto Adrián Fernández, más conocido como Vicente Viloni, se inició como fisicoculturista y boxeador amateur antes de convertirse en luchador profesional. Su popularidad explotó en la televisión argentina gracias a 100% Lucha, donde fue el primer campeón y uno de los ídolos indiscutidos del público.

Viloni debutó en 1998 y pasó por programas como Titanes en el Ring y Ring Extremo. En 100% Lucha se consolidó como figura central, ganando el título en cuatro ocasiones y protagonizando rivalidades históricas con luchadores como La Masa y El Primo. También participó en giras internacionales en países como Bolivia y Perú, además de incursionar en películas vinculadas al universo del programa.

Actualmente, Viloni compite en 100% Evolution, una troupe que rinde homenaje al clásico televisivo pero adaptada al formato digital.