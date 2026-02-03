La verdad detrás del alerta: Vicente Viloni explicó el motivo de los mensajes que generaron preocupación
El excampeón de 100% Lucha, Vicente Viloni, preocupó a sus seguidores tras unos alarmantes mensajes en X.
3 feb 2026, 09:00
Vicente Viloni volvió a ser tendencia en las últimas horas, aunque no por su carrera deportiva. El excampeón de 100% Lucha se convirtió en protagonista de un episodio que preocupó a sus seguidores, cuando desde su cuenta de X aparecieron mensajes que hicieron temer por su salud mental.
Uno de los mensajes que generó mayor impacto decía: “Soy todo lo que está mal. Perdón, estoy tan solo que hablo boludeces. Hasta pronto”. La frase encendió las alarmas entre familiares, amigos y fanáticos, que rápidamente se movilizaron ante la posibilidad de que Viloni estuviera atravesando un momento delicado.
Horas después, el propio luchador decidió dar explicaciones y recurrió a su cuenta de Instagram para despejar dudas. Allí lanzó un descargo contundente: “Hola amigos, el sábado a la noche me hackearon el celu”.
Molesto por la situación, Viloni agregó: “Escribieron cosas feas sobre mí, asustando a familiares, amigos y fans”. El impacto de las publicaciones no solo afectó a su entorno cercano, sino que también generó repercusión en los medios, algo que el exluchador quiso frenar cuanto antes.
Además, pidió que se corrigiera la información difundida: “Ya pude recuperar la cuenta y borré todo para no preocupar a los medios que se hicieron eco. Les pido por favor que rectifiquen”. Con esa aclaración, buscó poner fin a los rumores sobre su salud mental y recuperar la tranquilidad.
Por último, Viloni cerró su mensaje con un agradecimiento a quienes lo acompañaron en medio del revuelo: “Muchas gracias, ustedes son mi fuerza”.
A qué se dedica hoy Vicente Viloni
Vicente Viloni, recordado como el gran campeón de 100% Lucha, sigue vinculado al ring: hoy forma parte de 100% Evolution, un programa de lucha en línea donde continúa desplegando su personaje y hasta comparte combates junto a su hijo.
Norberto Adrián Fernández, más conocido como Vicente Viloni, se inició como fisicoculturista y boxeador amateur antes de convertirse en luchador profesional. Su popularidad explotó en la televisión argentina gracias a 100% Lucha, donde fue el primer campeón y uno de los ídolos indiscutidos del público.
Viloni debutó en 1998 y pasó por programas como Titanes en el Ring y Ring Extremo. En 100% Lucha se consolidó como figura central, ganando el título en cuatro ocasiones y protagonizando rivalidades históricas con luchadores como La Masa y El Primo. También participó en giras internacionales en países como Bolivia y Perú, además de incursionar en películas vinculadas al universo del programa.
Actualmente, Viloni compite en 100% Evolution, una troupe que rinde homenaje al clásico televisivo pero adaptada al formato digital.