INSÓLITO

La foto del inusitado momento en el que L-Gante firmó el acuerdo de alimentos con Tamara Báez

Entre versiones de reconciliación por parte de L-Gante y desmentidas de la propia Tamara Báez, el músico selló la paz con la mamá de su hija en una verdadera escena fellinesca. Aquí, la imagen.

23 ago 2025, 12:41
Desde hace bastante tiempo, L-Gante y Tamara Báez mantienen una dura batalla legal por la cuota alimentaria de Jamaica, la hija de 4 años fruto de la que fue su relación amorosa. Lo cierto es que en más de una oportunidad el abogado de la influencer hizo saber que el dinero que Elián Valenzuela mandaba mensualmente no alcanzaba para cubrir las necesidades de su hija.

Es por eso que el reclamo por la vía legal escaló al punto tal de que Báez consiguió que su ex fuera inscripto en el registro de deudores alimentarios, por lo que L-Gante no pudo salir del país cuando intentó viajar a México por cuestiones laborales hace menos de 15 días.

Así las cosas, este viernes fue Yanina Latorre quien anunció desde Sálvese Quien Pueda, el programa que conduce en la pantalla de América TV, que L-Gante y Tamara Báez, su exmujer, madre de su hija, firmaron la paz. Llegaron a un acuerdo por el tema de alimentos de él. Vieron que él debe la cuota de alimentos, que no la pagó y cuando salió del país, como estaba denunciado, lo retuvieron y se tuvo que quedar”, comenzó explicando la conductora.

Al tiempo que mientras detallaba cómo fue la particular y fellinesca escena en la que se llevó a cabo la firma del acuerdo, la también angelita compartió imágenes exclusivas de ese momento, que al mismo tiempo posteó en sus historias virtuales de Instagram.

“Ayer, en un evento, a las diez de la noche, llegó un abogado en un BMW, se bajó, salió L-Gante con toda su troupe y su entorno y arriba del capot, a las 10:17 de la noche, arriba del auto, firmó el acuerdo de alimentos de Tamara Báez”, describió Latorre si bien admitió no estar al tanto de la nueva suma de dinero acordada: “Lo que también hay que averiguar es cuánto va a pagar y si lo va a pagar“.

IG Yanina Latorre - Lgante firmando acuerdo de alimentos de Jamaica

Tamara Báez negó su reconciliación con L-Gante y hundió a su ex Thiago Martínez

A comienzos de agosto sorprendió la separación de Tamara Báez y Thiago Martínez, con quien había disfrutado unas románticas vacaciones en el Caribe. Sin embargo, a los pocos días comenzaron a circular versiones de una reconciliación de la influencer nada menos que con L-Gante, su expareja y padre de su hija Jamaica.

El propio cantante de cumbia 420 alimentó las especulaciones al hablar de una segunda oportunidad con Tamara. “Es algo que esperaba hace mucho tiempo. La mujer que amaba y que amo es ella”, confesó Elián Valenzuela en una entrevista con el ciclo Mujeres Argentinas (El Trece). Y agregó: “No nos llevamos ni mal ni bien, pero no había comunicación”.

Thiago Martínez, Tamara Báez y Lgante

Sobre cómo decidieron volver a acercarse, L-Gante explicó: “Tenía que pasar. Hablamos varias cosas antes, pero al final de la noche tocamos ese tema y yo lo entiendo, ella me entiende”.

Sin embargo, a las pocas horas Tamara Báez utilizó sus redes sociales para desmentir la reconciliación y dejar en claro su presente sentimental. “Lo único que sé es que quiero estar sola para poder pensar en mí, solucionar cosas que solo pasan por mi cabeza. Brindar demasiado también te destruye”, expresó en una historia de Instagram.

tamara baez desmiente reconciliacion con l-gante

Además, ante el comentario de un seguidor sobre su exnovio Thiago Martínez, la influencer fue contundente: “No me pasen más nada de él, hay que dejarlos volver al nivel de dónde vienen. Suerte y amor”.

De esta manera, tras sus días en el Caribe con Thiago y los rumores de acercamiento con L-Gante, Tamara dejó en claro que por ahora prefiere enfocarse en ella misma y en su hija Jamaica.

tamara baez dura con su ex thiago martinez

     

 

