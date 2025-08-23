La foto del inusitado momento en el que L-Gante firmó el acuerdo de alimentos con Tamara Báez

“Ayer, en un evento, a las diez de la noche, llegó un abogado en un BMW, se bajó, salió L-Gante con toda su troupe y su entorno y arriba del capot, a las 10:17 de la noche, arriba del auto, firmó el acuerdo de alimentos de Tamara Báez”, describió Latorre si bien admitió no estar al tanto de la nueva suma de dinero acordada: “Lo que también hay que averiguar es cuánto va a pagar y si lo va a pagar“.

Tamara Báez negó su reconciliación con L-Gante y hundió a su ex Thiago Martínez

A comienzos de agosto sorprendió la separación de Tamara Báez y Thiago Martínez, con quien había disfrutado unas románticas vacaciones en el Caribe. Sin embargo, a los pocos días comenzaron a circular versiones de una reconciliación de la influencer nada menos que con L-Gante, su expareja y padre de su hija Jamaica.

El propio cantante de cumbia 420 alimentó las especulaciones al hablar de una segunda oportunidad con Tamara. “Es algo que esperaba hace mucho tiempo. La mujer que amaba y que amo es ella”, confesó Elián Valenzuela en una entrevista con el ciclo Mujeres Argentinas (El Trece). Y agregó: “No nos llevamos ni mal ni bien, pero no había comunicación”.

Sobre cómo decidieron volver a acercarse, L-Gante explicó: “Tenía que pasar. Hablamos varias cosas antes, pero al final de la noche tocamos ese tema y yo lo entiendo, ella me entiende”.

Sin embargo, a las pocas horas Tamara Báez utilizó sus redes sociales para desmentir la reconciliación y dejar en claro su presente sentimental. “Lo único que sé es que quiero estar sola para poder pensar en mí, solucionar cosas que solo pasan por mi cabeza. Brindar demasiado también te destruye”, expresó en una historia de Instagram.

Además, ante el comentario de un seguidor sobre su exnovio Thiago Martínez, la influencer fue contundente: “No me pasen más nada de él, hay que dejarlos volver al nivel de dónde vienen. Suerte y amor”.

De esta manera, tras sus días en el Caribe con Thiago y los rumores de acercamiento con L-Gante, Tamara dejó en claro que por ahora prefiere enfocarse en ella misma y en su hija Jamaica.