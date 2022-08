La Voz Argentina 2022: La íntima confesión de Ricardo Montaner al borde de las lágrimas

montaner relato la voz argentina captura.jpg Ricardo Montaner en pleno relato sobre la emoción que le causó una de las interpretaciones de La Voz Argentina 2022 por lo que significa para él sentimentalmente.

Y mientras Ricky disparó sincero "Pensé que era una historia que no me iba a gustar", su padre le aseguró: "No, te va a encantar. Yo pienso que te va a encantar, porque estás aquí gracias a eso", antes de meterse de lleno en el recuerdo a puro sentimiento. "Marlene iba a dirigir su primer video para mí. Nos fuimos a una playa con una troupe como de 30 personas. La playa quedaba como a tres horas y media de carretera desde Caracas, hacia el Oriente del país, donde hay unas playas hermosas", comenzó a recordar emocionado.

Y agregó que "Antes de llegar al sitio donde filmamos, paramos en un lugar a tomar café y comer empanadas. Y a mí se me ocurrió bajar la guitarra...", al tiempo que les explicó antes de llegar al punto que "Hasta ese momento, tu mamá y yo no habíamos cruzado prácticamente palabra".

La canción con la que Ricardo Montaner enamoró a la mamá de Mau y Ricky

"Estaba todo el equipo comiendo las empanadas y tomando cafecito... y a mí se me ocurrió cantarle esta canción que acaba de cantar él -Juan Manuel-, 'Óleo de una mujer con sombrero'", recordó el jurado más icónico de La Voz Argentina 2022.

Y a esa altura ya completamente emocionado, Ricardo Montaner confesó "No la empecé a cantar pensando que la iba a enamorar. La empecé a cantar sólo porque me senté a cantarla. Ella estaba muy cerca de mí...".

ricardo montaner y marlene.jpg Ricardo Montaner y su mujer, Marlene Rodríguez, llevan más de tres décadas juntos.

Y ya con la voz entrecortada, el cantante de 'Déjame llorar' confesó "No puedo dejar de emocionarme, porque... ¡la cara que ella tenía mientras yo cantaba! Ahí fue cuando me fijé por primera vez en ella. Fue cantando esta canción de Silvio, tomando café y comiendo en la carretera".

Por último, antes de meterse de lleno en la devolución de la competencia, se dirigió al participante y le aseguró con brillo en sus ojos: "A medida que ibas cantando, yo canté contigo la canción, y la verdad es que recordé uno de los momentos más hermosos de toda mi vida".