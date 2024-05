Lali Espósito se refirió a los rumores de crisis con Pedro Rosemblat y fue categórica: "A veces..."

Mientras llegaban juntos al estreno de una obra teatral, Lali fue abordada por las cámaras de Intrusos (América) y aseguró: “Estamos bien, son boludeces, ¿qué va a ser? A veces sucede que dicen algo que no es, pero no pasa nada”.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Luego el cronista le consultó si relacionaba los rumores con una campaña de hate y la artista negó dicha posibilidad. "¿Qué hate? Yo me siento muy querida. Un saludo para todos los que piensen eso”, expresó.

Por último, dejó en claro que el amor estaba intacto entre ambos y concluyó: “Re enamorada, tenemos un montón de planes pero imagínate que no los voy a contar”.

El fuerte descargo de Lali Espósito tras recibir críticas por una devolución que hizo en Factor X

Luego de que Lali Espósito recibiera duras críticas por una devolución como jurada en el reality Factor X en España, la cantante se defendió a través de sus redes sociales.

Todo comenzó cuando la estrella pop le dio su opinión a la concursante paraguaya Ayelen Alfonso y se diferenció del resto del jurado: "No sé si tenemos el tiempo en lo que dura el programa de terminar de encontrar si Aye tiene o no el Factor X para esto que se está buscando. Ella es una gran artista, lo tiene en la sangre, pero para mí es un no, con muchísimo respeto".

Sus palabras desataron una revolución en las redes y Lali tuvo que salir a explicar por qué dio tal devolución: "Che, hay gente flasheando mala onda en mis palabras hacia una hermosa cantante, Aye, que se presentó en Factor X".

"Es parte del programa que, a veces, les pidamos cantar otra cosa, otro estilo o demos devoluciones donde busquemos 'algo más' para conocer al artista. Cada uno de nosotros tiene que armar equipos y piensa en lo que desea tener. Se dice que no a veces y nada determina el talento ni la capacidad de nadie. Jamás se es irrespetuoso o mala leche. Es un show y tanto mis compañeros como yo somos respetuosos de los artistas que se paran ahí. Un beso a todxs", cerró la artista.