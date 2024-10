Lapidaria respuesta de Wanda Nara contra L-Gante tras las declaraciones del cantante

“¿Estás enamorado de Wanda?”, le preguntó la diva de los teléfonos. Ahí, el músico lo negó y disparó: “Pasaron muchas cosas. Pasa que está Icardi en la casa, mirá si viene, dice algo y después tiene que volver a la casa y está el marido”.

Luego, Susana le consultó por la foto a lo besos con la conductora de Bake Off Famosos frente a la Basílica de Luján y L-Gante respondió: “Eso fue hace mucho. Fuimos a un boliche ahí en Luján y a la salida pintó foto en la Basílica. Esa foto salió a la luz la semana pasada”.

Más adelante, L-Gante contó cómo conoció a la cantante de Bad Bitch: “Algo que tengo que decir y me tomo el tiempo es que es una gran mujer, una gran mamá. La conocí en un evento que se hizo que era de boxeadores y estaba el Chino Maidana. Ella estaba al lado mío”.

Además, Elian dejó en claro que ahora "no nos hablamos más. Ahora mismo estoy enfocado en mí. Yo no me voy a dejar basurear por personas que son más grandes que yo”.

Y este lunes a la mañana, Wanda Nara salió a responderle con todo a L-Gante desde su cuenta de Instagram: "Una mentira que te haga feliz vale más que una verdad que te amargue la vida".

Luego sumó: "Cuando habla el despechado la verdad se calla. Ojalá una vez más te sirva usarme para que no se hable de tu tema. Ojalá hablen de tus canciones".

Wanda Nara

Wanda Nara mostró su descomunal casa de country donde descansa junto a Mauro Icardi y sus hijos

Cuando ya está más que confirmada la reconciliación entre Mauro Icardi y Wanda Nara, si es que efectivamente hubo alguna crisis entre ellos por estos meses, en las últimas horas la conductora de Bake Off Famosos compartió en sus redes el inicio de su fin de semana largo en familia en su casa del country Santa Bárbara.

Si bien no es la primera vez que muestra imágenes de la casa que le cedió su primer marido Maxi López cuando llegaron a un acuerdo tras muchos años de disputa legal luego de su escandalosa separación, ahora dejó entrar a sus más de 16 millones de seguidores en la intimidad de su lujosísimo hogar a través de sus historias virtuales.

Lo cierto es que Santa Bárbara es un country en el muchos famosos tienen sus casas de descanso, tal es el caso de Pampita quien es vecina de Wanda y sus parques sólo están separados por el lago del barrio cerrado.

Así, fue la mismísima Wanda quien compartió varias postales de su descomunal casa en la que puede verse el enorme parque con vista al lago, la espectacular piscina al aire libre, así como el estilo minimalista del amplísimo comedor desde el que puede verse a lo lejos la moderna cocina.

En tanto, la mayor de las Nara también dejó ver la modernísima parrilla en la que su marido se aprestaba para cocinar un asado bien argentino, comida que seguramente extraña durante sus estadías en Turquía, donde cumple con sus compromisos deportivos con el Galatasaray, club en el que es la máxima estrella.

