El contundente gesto de Mauro Icardi que confirmaría su reconciliación con Wanda Nara

Sin embargo, desde que Icardi llegó a la Argentina no deja de demostrar que la expareja está más unida que nunca. Comidas en restaurantes, fotos íntimas en medio de la noche y ahora un mensaje que confirmaría su reconciliación.

En la última publicación de Instagram, el deportista subió dos fotos con Wanda y su perrito salchicha y escribió: “Me encanta cuando la gente demuestra lo poco que sabe al hablar demasiado”.

Sus seguidores no tardaron en reaccionar al posteo y algunos comentaron: "Dale, Mauro. Entonces decile a tu jermu que deje de humillarte y te ponga en el lugar que corresponde. Valorate, princeso"; "A Matías Alé lo internaron por mucho menos", "Dios, ni mi ex me confundió tanto", entre otros.

wanda nara y mauro icardi.jpg

Se filtró una polémica y nueva versión sobre la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi

Cuando parecía que las idas y vueltas entre Wanda Nara y su marido, Mauro Icardi, habían quedado en el pasado, en las últimas horas volvieron a ser noticia por todas las sospechosas dudas que giran en torno a su supuesta separación.

La realidad es que a esta altura, son muy pocos los que creen que realmente Wanda se haya separado del padre de sus hijas Francesca e Isabella, aunque ahora estalló una picante versión que podría explicar por qué ella habría querido dejarlo tras una década de matrimonio.

A esta versión se refirió precisamente Yanina Latorre. “Para mí estaba todo bien hasta la China Suárez. O medianamente bien, como todas las parejas, si habían pasado cosas no se enteró nadie. El problema para mí fue que a ella la enloqueció de celos la belleza de la China Suárez. No lo pudo soportar”, analizó tajante en su programa de radio.

Yanina Laotrre y Wanda Nara.jpeg

Al tiempo que siguió: “Ella después de la enfermedad un poco que recapacita, se va a Turquía, aplaca todo lo de L-Gante... Pero ahora cuando vino acá para mí él la debe haber cagado de nuevo o le encontró tres mensajes de una mina y se enloquece, se queda, se agarra a L-Gante y él se lo banca”.

En tanto, Latorre disparó picante sobre la relación tóxica que mantienen Nara e Icardi. “Estamos hablando de gente de casi 40 años. Si yo hoy lo cago a Diego y sale una foto mía chapando con el candidato a presidente de Uruguay, esta noche, ¿vos crees que Diego se va a sacar una foto conmigo en bolas en la cama? Te humillás al pedo, no entiendo”, concluyó verborrágica Yanina en clara referencia a la foto de Wanda semi desnuda en la cama que Mauro compartió en sus redes para demostrar que siguen juntos.