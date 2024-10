L-Gante dio detalles de su vínculo con Wanda Nara y le tiró un filoso palito a Mauro Icardi

Luego, Susana le consultó por la foto a lo besos con la conductora de Bake Off Famosos frente a la Basílica de Luján y L-Gante respondió: “Eso fue hace mucho. Fuimos a un boliche ahí en Luján y a la salida pintó foto en la Basílica. Esa foto salió a la luz la semana pasada”.

Más adelante, L-Gante contó cómo conoció a la cantante de Bad Bitch: “Algo que tengo que decir y me tomo el tiempo es que es una gran mujer, una gran mamá. La conocí en un evento que se hizo que era de boxeadores y estaba el Chino Maidana. Ella estaba al lado mío”.

Además, Elian dejó en claro que ahora "no nos hablamos más. Ahora mismo estoy enfocado en mí. Yo no me voy a dejar basurear por personas que son más grandes que yo”.

Aseguran que se complica la situación judicial de L-Gante tras el testimonio de su amigo Muelita

Este miércoles L-Gante asistió a la segunda audiencia por el juicio oral en el que enfrenta cargos por privación ilegítima de la libertad, amenazas y tenencia de estupefacientes, lo que podría traerle entre 8 y 12 años de prisión.

En esta segunda instancia, luego de las declaraciones que dio el cantante en el día de ayer, quien se presentó fue su amigo Muelita, para dar testimonio acerca de las situaciones de las que se lo acusa y poder reconstruir los hechos.

"Se cree que a fin de mes podríamos tener una resolución con respecto a lo que pase. La evaluación que hacen con lo que fue respecto al día uno es que no fue bueno para él porque tuvo que escuchar a una persona dando datos y precisiones, que fue un amigo de L-Gante Muelita, sobre cómo fue la situación que se vivió en ese momento en la camioneta”, detalló Pablo Layus en Intrusos (América).

L-Gante Intrusos

Luego, precisó: “Cuentan que fue una situación realmente grave, que hubo amenazas, que hubo un tiro por la ventanilla del compañero del conductor a la ventana y que hubo amenazas a ciertas personas para que se suban al auto”.

"Dice que hubo una amenaza a un grupo de policías que estaba en el lugar y le dijeron ‘si no sueltan a mis amigos me cargo a estos’, la amenaza de llevarlos y tirarlos en un descampado, citar a su gente a ese descampado para acabar con la vida de los que estaban llevando ahí”, siguió.

Y remarcó: “Una situación y un testimonio bastante complicado para L-Gante. Se van a seguir escuchando testimonios que tienen que ver con la parte que acusa, y lo que ellos aportan”.