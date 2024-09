¡Las destrozó! Las críticas de Miguel Romano sobre los peinados de Susana Giménez y María Becerra

"A Susana cuando yo le colocaba le buscaba pelo, tiene que ser exactamente igual. No saben un cara.. del pelo de Susana", añadió el coiffeur. Y continuó sobre el vínculo que se cortó con la animadora: "Estoy esperando que me llame, me habrán dado vacaciones. Así sale, que la vi ayer y se me caían las lágrimas".

"Siempre marqué tendencia, la cambiaría totalmente, ella es muy hermosa de cara", sacó chapa Miguel Romano. Y explicó: "Son muchos años que la conozco a Susana, tenemos algo en común. No estoy enojado, estoy dolorido, hay gente que piensa que la sigo peinando".

Y también cuestionó el look de María Becerra: "Llamó la atención el pelo, el reportaje fue medio cho.. A María Becerra también le daría un hachazo en la cabeza. Una actriz o cantante juega mucho con el pelo".

"Me llamaban y mandaban mensajes diciendo: Miguel, qué le pusiste. Yo nada. Susana fue estrella con el pelo y tiene que seguir. El pelo dio más que hablar que el reportaje a los jugadores", indicó al borde de las lágrimas Miguel Romano, quien sobre el final recordó la pérdida hace tres meses de su gran compañera de vida, Mercedes López Paredes.

susana gimenez.jpg

El particular gesto que Susana Giménez le dedicó a Moria Casán en su debut y que causó revuelo

Anoche, Susana Giménez volvió a la televisión después de cinco años sin estar al aire. La diva debutó en Telefe con la visita de Leandro Paredes y Rodrigo De Paul, el show de María Becerra y un divertidísimo sketch.

En el cuadro de humor, los fans de la estrella detectaron un detalle particular que parecía una clara referencia a otra mega figura, Moria Casán, con quien Su ha tenido momentos de amor y de odio.

El usuario @neira_ook compartió señaló que la diva de Telefe usó un look inspirado en La One para el sketch. “Al final, el personaje de Susana fue un homenaje a Moria”, escribió y subió una captura de las dos con el mismo outfit. Eso llevó a pensar a muchos si habrá sido un palito intencional o una simple casualidad.

Lo cierto es que el sketch fue desopilante y estuvo repleto de figuras: Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Jorgelina Aruzzi, Peter Lanzani, Nico Vázquez, Juan Pablo Varsky, Pablo Giralt, el Chiqui Tapia.