Las famosas que tendrán una suite de lujo en el Hilton para la previa de los Premios Martín Fierro 2023

En diálogo con PrimiciasYa, Edith Hermida confirmó que tendrán una habitación de lujo en el prestigioso hotel y aseguró que ya están haciendo planes para disfrutar a pleno de los servicios.

"Es la primera vez que me toca una suite. ¡Me encanta! ¡Es re top!", expresó la panelista del ciclo de Beto Casella, súper entusiasmada con la experiencia en el Hilton.

"Fue algo que nos ofrecieron. Como yo me quería quedar a dormir, nosotras nos íbamos a pasar a una habitación más austera, pero nos dijeron que podíamos quedarnos en la suite", explicó.

Edith adelantó que aprovecharán para disfrutar de las comodidades del Hilton antes y después de la ceremonia de los Martín Fierro 2023. "Me contaron que la suite es re linda. Me quedo a dormir, así que ya reservé el SPA!!", sostuvo.

Por último, la panelista reveló que, más allá del resultado, no van a dejar pasar la oportunidad de divertirse lo más que puedan. "Hay una fiesta que organiza Telefe post Martín Fierro. Vamos a ir... aunque no lo ganemos", remató.

Polémica por el lugar de Wanda Nara en la ceremonia de los Premios Martín Fierro 2023

Este año, Wanda Nara va a ser una de las figuras estelares de la gala de los Premios Martín Fierro 2022. La conductora de MasterChef va a tener un lugar destacado en la ceremonia, que organiza APTRA.

En A la tarde (América TV) confirmaron que la botinera irá con su pareja, Mauro Icardi, al evento y sus hijos. Por esa razón, la mediática tendrá una mesa exclusiva para ella y su familia.

Esto desató un debate en el panel del programa. "¿Cómo consiguieron tantas entradas?", le dijo Karina Mazzocco a Luis Ventura, presidente de APTRA.

"No había lugar ni para el novio de Nati, ni para mi novio. ¿Cómo puede ser?", insistió la conductora. "No lo puedo responder", exclamó el periodista, sorprendido con el reclamo, y agregó: "El país no puede entrar en un salón de 500".

Cora Debarbieri se indignó y también se sumó a la protesta. "Es indignante. Puede ser que Susana tenga una mesa, que Mirtha también, ¿pero Wanda Nara?", manifestó, furiosa.