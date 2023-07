Se confirmó con quién va a ir Jey Mammon a los premios Martín Fierro 2023

Embed

En una nota con Socios del espectáculo (El Trece), Jey Mammon reveló quién lo acompañará en su mesa: "En Telefe me invitaron y voy a estar el domingo en la mesa de La Peña de Morfi de los Martín Fierro. Voy a ir con Jésica (Cirio) y con mis compañeros".

El humorista comentó que se reunió con los integrantes del ciclo para definir cómo llegarán al recinto. "Nos juntamos hoy para combinar cómo nos encontramos y cómo vamos", detalló.

Al finalizar, Jey se refirió a un rumor, que indicaba que en Telefe no querían que fuese parte de la gran fiesta de la TV. "Si quisieran invisibilizarme, no me invitarían a los Martín Fierro", consideró.

La drástica decisión de Lucas Benvenuto tras enterarse que Jey Mammon irá a los Martín Fierro 2023

Desde hace varios días se viene comentando sobre la posible presencia de Jey Mammon en los premios Martín Fierro 2023, pese al escándalo que se generó por la denuncia en su contra de parte de Lucas Benvenuto.

En Intrusos, el cómico confirmó que irá a la gala de APTRA, como anticipó a PrimiciasYa. "El domingo voy a ir a los Martín Fierro con la frente en alto, porque no tengo nada que esconder, y que me miren a la cara los que no tienen nada que esconder también, que me saluden si quieren y, si no quieren, que no me saluden", exclamó.

Tras conocerse que Jey estará en los Martín Fierro 2023, Lucas Benvenuto tomó una drástica decisión, que anunció en un reciente posteo que colgó en sus historias de Instagram.

El joven reveló que hará una trasmisión en esa red social, mientras desarrolle la ceremonia al aire en Telefe. "Este domingo, a las 19, voy a hacer un video en vivo, los espero a todos", adelantó.

En el mismo posteo, Lucas Benvenuto indició que realizará un seguimiento de lo que suceda en los Martín Fierro. "Vamos a hacer la entrega de premios junto a todos aquellos que me abrazaron", finalizó.