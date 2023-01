Las fotos de Amalia Granata con sus hijos y Leo Squarzon en Punta del Este: día de playa, risas y juegos

Amalaia Granata en PDE 1.png

Claro que una de las diversiones máximas para Amalia y su marido es, sin duda, el momento de zambullirse en el mar y hasta ensayar algún que otro koala a la vista de todos. Aunque las caminatas familiares a orillas del agua tampoco pueden faltar cada tarde.

Amalia Granata PDE 3.png

En tanto, lo cierto es que también es habitual ver a Amalia Granata charlando de política con las sombrillas vecinas, así como también a Squarzon supervisando sus negocios en Argentina desde su teléfono celular, mientras los chicos se divierten jugando bajo el sol.

Amalia Granata en PDE 4.png

Amalia Granata protagonizó un papelón en Disney: la retaron en pleno parque

En noviembre pasado Amalia Granata vivió una situación extraña mientras disfrutaba de sus vacaciones en Disney. Debido al extraño calor, la diputada por Santa Fe disfrutaba de un parque de agua con una bikini muy pequeña, y la gente del lugar le pidió que se vistiera.

Esto lo contó Mariana Brey en Socios del espectáculo, El Trece. La periodista reveló que un agente de uno de los parques le pidió a la legisladora que se tape mientras disfrutaba de uno de los parques.

granata.jpg A Amalia Granata le llamaron la atención en un parque de Disney por la poca ropa que llevaba, y le pidieron que se tape.

“Que por favor se tapara, que se pusiera más ropa”, contó Brey por una experiencia que tuvo Amalia hace unos años cuando, seguramente, otros concurrentes del lugar se sintieron incómodos al ver a la rubia con poca ropa.

“Pero Amalia tiene un lomazo, con esa cola, mi amor, se ve a seis cuadras, y le pidieron que se tape”, dijo Brey interpretando que no era solo una mujer en bikini sino una muy llamativa por sus proporciones.

"En el parque de agua un guardia me vino a decir q mi bikini colales no era para Disney! Y q me ponga short", contó Granata en su Twitter en que momento.