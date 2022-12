Amalia Granata aniquiló a Nancy Pazos por su viaje a Qatar: "Otra ultra feminista que..." 

Así, desde su cuenta de Twitter la ex modelo compartió una foto de Pazos en primer plano con dos hombres qataríes detrás suyo, que ya había recibido el picante comentario de otra usuaria, asegurando "Una que se fue a buscar marido".

Amalia Granata contra Nancy Pazos - TW.jpeg

Letal como de costumbre, Amalia Granata aprovechó el posteo para fulminar a Nancy Pazos al disparar filsosa: "Otra "ultra feminista" que va a un país donde no respetan los derechos por los que ella se llena la boca hablando!!! #relatofeminista".

Amalia Granata protagonizó un papelón en Disney: la retaron en pleno parque

En noviembre pasado Amalia Granata vivió una situación extraña mientras disfrutaba de sus vacaciones en Disney. Debido al extraño calor, la diputada por Santa Fe disfrutaba de un parque de agua con una bikini muy pequeña, y la gente del lugar le pidió que se vistiera.

Esto lo contó Mariana Brey en Socios del espectáculo, El Trece. La periodista reveló que un agente de uno de los parques le pidió a la legisladora que se tape mientras disfrutaba de uno de los parques.

Granata disney.jpg Amalia Granata junto a su pareja de vacaciones en Disney el pasado mes de noviembre.

“Que por favor se tapara, que se pusiera más ropa”, contó Brey por una experiencia que tuvo Amalia hace unos años cuando, seguramente, otros concurrentes del lugar se sintieron incómodos al ver a la rubia con poca ropa.

“Pero Amalia tiene un lomazo, con esa cola, mi amor, se ve a seis cuadras, y le pidieron que se tape”, dijo Brey interpretando que no era solo una mujer en bikini sino una muy llamativa por sus proporciones.

"En el parque de agua un guardia me vino a decir q mi bikini colales no era para Disney! Y q me ponga short", contó Granata en su Twitter en que momento.