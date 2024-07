Las fotos de Andrés Nara en libertad tras la denuncia por violencia de género contra Alicia Barbasola

Andres Nara salida.jpg

Andrés prefirió no hacer declaraciones sobre lo que ocurrió con Alicia en su domicilio. Tampoco habló sobre la denuncia por violencia de género. "Lamentablemente, no puedo hablar. Hablen con mi abogado", manifestó, mientras se dirigía a su vehículo.

En diálogo con el programa de Mariana Fabbiani, Alejandro Cipollo aclaró que, tras lo sucedido, Andrés tendrá que respetar una restricción. "Van a vivir en domicilios separados", señaló,

Al finalizar, el letrado desestimó la denuncia por violencia de género. "Fue una discusión de pareja, acalorada. Ella no radicó ninguna denuncia. Ella quiere volver", remarcó.

Crédito: RS Fotos.

Preocupación por la salud de Alicia Barbasola tras la denuncia contra Andrés Nara por violencia de género

En un posteo en su cuenta de Instagram, la modelo Alicia Barbasola habló de su salud tras la denuncia contra Andrés Nara. El viernes, el papá de Wanda y Zaira Nara fue detenido tras haber sido acusado de ejercer violencia de género contra su pareja.

"No hablé con ningún medio de comunicación porque no estoy en condiciones en estos momentos. Con el único medio con el que me comprometí a hablar es con LAM porque realmente quiero mucho a Ángel y siempre estuvo cuando lo necesité", anunció la rubia.

Además, Alicia Barbasola indicó que tuvo un pico de presión y está en recuperación: "Estoy con un pico hipertensivo en control. Tratando de estabilizarme. Cunado llegue el momento de explicar todo, va a ser con Ángel".

La modelo remarcó que no dio notas ni hizo declaraciones hasta ahora porque está enfocada en cuidar su integridad física y mental tras lo ocurrido. "Necesito ocuparme de mi salud. Y de estar bien", enfatizó.

Mientras la investigación avanza, el papá de Wanda y Zaira Nara continúa preso en el un comisaría en Tigre, provincia de Buenos Aires.