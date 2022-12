Las fotos del casamiento de Rodolfo Barili y Lara Piro: ceremonia al aire libre e invitados de lujo

Robertito, Mauro Szeta y Milva Castellini con sus respectivas parejas también asistieron al casamiento.

Se casaron Rodolfo Barili y Lara Piro: las fotos de la ceremonia y un video muy especial

Tras casi dos años de novios, y comprometidos desde febrero de este año, este viernes Rodolfo Barili y Lara Piro sellaron su amor ante la ley, y se casaron en una emotiva ceremonia donde familiares y amigos dijeron presente.

Como no podía ser de otra manera, el periodista cubrió su propia boda, y realizó una transmisión en vivo para contarles a todos sus seguidores la feliz noticia.

Muy emocionado, el conductor de Telefe aseguró "Acá estoy, con mi esposa. Gracias, mi amor. Tuve miedo de que se arrepintiera pero no". "No me arrepentí, acá estamos, felizmente casados", agregó la flamante novia.

Luego, el comunicador mostró toda la intimidad del espacio elegido para realizar la ceremonia, que fue al aire libre.

"Buen día, llegó el día", subió a sus Instagram Stories el conductor con una bella foto del lugar de la ceremonia, y otra imagen que decía "Hermoso día para decir sí quiero". ¡Qué sean muy felices!