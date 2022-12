Se casaron Rodolfo Barili y Lara Piro: las fotos de la ceremonia y un video muy especial

Muy emocionado, el conductor de Telefe aseguró "Acá estoy, con mi esposa. Gracias, mi amor. Tuve miedo de que se arrepintiera pero no". "No me arrepentí, acá estamos, felizmente casados", agregó la flamante novia.

Luego, el comunicador mostró toda la intimidad del espacio elegido para realizar la ceremonia, que fue al aire libre.

"Buen día, llegó el día", subió a sus Instagram Stories el conductor con una bella foto del lugar de la ceremonia, y otra imagen que decía "Hermoso día para decir sí quiero". ¡Qué sean muy felices!

La sorpresiva declaración de Lara Piro sobre su intimidad sexual con Rodolfo Barili

En apenas unas semanas, el conductor Rodolfo Barili y la abogada Lara Piro pasarán por el registro civil para sellar ante la ley el amor que los une. Tan enamorados están, que la flamante novia habló sin filtros de la intimidad sexual con su pareja, y no se guardó nada.

En diálogo con Socios del espectáculo (El Trece) la abogada sorprendió al definir cómo es su futuro esposo en la cama. “Todo me enamoró de él. Es el hombre más romántico del mundo”, comenzó diciendo.

“Es un tipo increíble. Yo me juré a mí misma que nunca más iba a convivir con un hombre, pero ahora me caso así que acá estoy”, confe

Pero su declaración más impactante fue cuando fue consultada por el sexo con Barili. Piro no tuvo ningún tipo de pudor y disparó: “El sexo es… Bueno, Rodolfo es un gran amante. Lo ves así y tal vez no das dos pesos por él, pero es un mil en la cama. Lo da todo”.

“A él se lo veía preocupado porque no sabía para dónde iba a encarar ella con la respuesta”, aseguró el conductor Rodrigo Lussich, y completó, entre risas, “estaba medio mamada creo yo, medio entonada”.